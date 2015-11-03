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Notizie Roberto Baggio Fiorentina

Toni scherza con Guardiola: "Hai rovinato il calcio. Col falso nueve non mi hai fatto trovare squadra per quattro anni"

16 ottobre 2024 16:39

Sentite Marino: "Pafundi mi ricorda molto Roberto Baggio di Vicenza. Ho la sensazione di rivederlo"

21 novembre 2022 18:03

Ulivieri a Radio Punto Nuovo: "Tifo Fiorentina e sono contro i gobbi, ma in modo scherzoso. Discorso di Sarri ci sta"

18 aprile 2020 17:48

L'aneddoto tra Baggio e Iachini: Nel 1989 fu Divin Codino a volerlo alla Fiorentina

05 gennaio 2020 13:57

31 anni fa moriva in un incidente aereo Pier Cesare Baretti. Da Presidente volle Baggio in viola..

05 dicembre 2018 22:59

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