Toni scherza con Guardiola: "Hai rovinato il calcio. Col falso nueve non mi hai fatto trovare squadra per quattro anni"

Cena a Brescia tra grandi ex del calcio come Luca Toni, Pep Guardiola e Roberto Baggio. A testimoniarlo è proprio l'ex bomber della Fiorentina che, in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram...

Cena a Brescia tra grandi ex del calcio come Luca Toni, Pep Guardiola e Roberto Baggio. A testimoniarlo è proprio l'ex bomber della Fiorentina che, in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, scherza con il tecnico del Manchester City: "Allora Pep tu hai rovinato il calcio. Il falso nueve non mi ha fatto trovare squadra per quattro anni. Puoi dire che facevi il falso nueve perché avevi Messi ma che ti piacciono i centravanti?". A quel punto Guardiola ha risposto ridendo: "Solo se fanno sessanta gol! Ho vinto il triplete con il centravanti, ma questi devono essere bravi". Di seguito il post su Instagram di Luca Toni:

https://www.labaroviola.com/dagostino-dopo-la-vittoria-col-milan-la-viola-si-e-liberata-di-un-peso-puo-essere-linizio-di-un-percorso/272757/