D'Agostino: "Dopo la vittoria col Milan la viola si è liberata. Può essere l'inizio di un percorso"

Adli porta invece imprevedibilità e dopo il grande gol segnato al Milan spero possa venire fuori, ha ancora tanti margini di crescita

Intervenuto a Lady Radio, l'ex centrocampista della Fiorentina Gaetano D'Agostino si è soffermato su alcuni aspetti dell'attualità viola, partendo dal centrocampo per poi toccare altre tematiche.

"Col Milan è stata finora la più bella partita della Fiorentina sotto ogni aspetto, può essere l'inizio di un percorso. Adesso vedremo una squadra più libera dal peso di ottenere una vittoria e fare una grande prestazione.

Cataldi porta ritmo e ordine, Bove mi piace tanto. L'ex Roma è un calciatore serio, costante, concentrato e disponibile verso i compagni di squadra. Ha buoni tempi d'inserimento e li vedremo, Adli porta invece imprevedibilità e dopo il grande gol segnato al Milan spero possa venire fuori, ha ancora tanti margini di crescita. La mediana si è amalgamato bene e se i giocatori si compensano nei loro difetti può essere un centrocampo molto importante".

“Interverrei su un grande centrale difensivo, in grado di saper aggredire l'uomo e giocare in anticipo, un calciatore esplosivo che penso possa servire alla Fiorentina. Poi, un altro centravanti, o almeno un altro esterno d'attacco/trequartista. Quando esce Colpani, che ancora deve sbloccarsi in una piazza molto più complessa, entra Ikone, che è un giocatore totalmente diverso. Il francese è forte nell'uno contro uno ma poi fa sempre la scelta sbagliata e non è lucido sotto porta, cerca sempre la giocata ma disperde solo energie senza essere concreto. Kouame sembra stia per fare un exploit ma poi fa un passo indietro, è altalenante sul piano delle prestazioni. Serve un calciatore che la butti dentro, la Fiorentina ha avuto problemi di gol dopo la cessione di Vlahovic. Serve che oltre a Kean ci sia un altro calciatore che incida nella partita”.

https://www.labaroviola.com/palladino-nelle-difficolta-si-cresce-ora-siamo-sulla-strada-giusta-vogliamo-raggiungere-grandi-obiettivi/272749/