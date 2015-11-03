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Notizie Pafundi Fiorentina

La triste storia di Pafundi, non lo fanno giocare mai, ma va in nazionale. Ed è senza procuratore

07 dicembre 2023 16:49

Sentite Marino: "Pafundi mi ricorda molto Roberto Baggio di Vicenza. Ho la sensazione di rivederlo"

21 novembre 2022 18:03

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Sett. 49
Sett. 47