Fiorentina Primavera, poker al Vicenza, in gol anche Diks

La Fiorentina Primavera asfalta il Vicenza: 4-0 con doppietta di Sottil e gol di Diakhate e di Diks. Un risultato che rilancia la formazione di Guidi, dopo la battuta d'arresto contro la Lazio: adesso...

La Fiorentina Primavera asfalta il Vicenza: 4-0 con doppietta di Sottil e gol di Diakhate e di Diks. Un risultato che rilancia la formazione di Guidi, dopo la battuta d'arresto contro la Lazio: adesso i viola sono a 19 punti, all'interno della zona play-off.