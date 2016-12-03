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Fiorentina Primavera, poker al Vicenza, in gol anche Diks

La Fiorentina Primavera asfalta il Vicenza: 4-0 con doppietta di Sottil e gol di Diakhate e di Diks. Un risultato che rilancia la formazione di Guidi, dopo la battuta d'arresto contro la Lazio: adesso...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 dicembre 2016 16:29
Fiorentina Primavera, poker al Vicenza, in gol anche Diks -
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La Fiorentina Primavera asfalta il Vicenza: 4-0 con doppietta di Sottil e gol di Diakhate e di Diks. Un risultato che rilancia la formazione di Guidi, dopo la battuta d'arresto contro la Lazio: adesso i viola sono a 19 punti, all'interno della zona play-off.

 

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