Fiorentina Primavera, poker al Vicenza, in gol anche Diks
La Fiorentina Primavera asfalta il Vicenza: 4-0 con doppietta di Sottil e gol di Diakhate e di Diks. Un risultato che rilancia la formazione di Guidi, dopo la battuta d'arresto contro la Lazio: adesso...
A cura di Redazione Labaroviola
03 dicembre 2016 16:29
La Fiorentina Primavera asfalta il Vicenza: 4-0 con doppietta di Sottil e gol di Diakhate e di Diks. Un risultato che rilancia la formazione di Guidi, dopo la battuta d'arresto contro la Lazio: adesso i viola sono a 19 punti, all'interno della zona play-off.