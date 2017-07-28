Ufficiale: Salifu riparte dalla serie C e va in prestito al Vicenza. Il classe '92...
Adesso è ufficiale: con un comunicato stampa sul proprio sito, il Vicenza Calcio ha comunicato di aver perfezionato l’acquisizione in prestito dall’A.C.F. Fiorentina del calciatore Amidu Salifu, class...
A cura di Redazione Labaroviola
28 luglio 2017 10:05
Adesso è ufficiale: con un comunicato stampa sul proprio sito, il Vicenza Calcio ha comunicato di aver perfezionato l’acquisizione in prestito dall’A.C.F. Fiorentina del calciatore Amidu Salifu, classe 1992, centrocampista. Il classe 1992 continua dunque il suo percorso ripartendo dalla Serie C.