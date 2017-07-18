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Pedullà: Bangu riparte dal Vicenza, c'è l'intesa totale con la Fiorentina

Dopo l'ottima esperienza con la Reggina, il centrocampista classe '97 riparte dal Vicenza

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2017 13:31
Pedullà: Bangu riparte dal Vicenza, c'è l'intesa totale con la Fiorentina -
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Il Vicenza sta per chiudere diversi colpi. Pochi minuti fa il club veneto ha raggiunto l’accordo per il prestito del centrocampista Bangu, classe 1997, reduce dall’ottima esperienza con la maglia della Reggina. Adesso Bangu riparte dal Vicenza, intesa totale con la Fiorentina.

Fonte: alfredopedulla.com

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