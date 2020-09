Gori: “Ho scelto Vicenza per la storia del club. La trattativa? Ci ho messo un paio d’ore per dire sì..”

Dopo l’ufficialità del suo arrivo a Vicenza per Gabriele Gori, attaccante approdato in biancorosso con la formula del prestito dalla Fiorentina, è arrivato anche il momento della conferenza stampa di presentazione. Ecco quanto evidenziato da TrivenetoGoal.it: “E’ un gruppo molto unito che mi ha accolto come meglio non poteva Fisicamente?

“Alla Fiorentina mi sono allenato con costanza nelle doppie sedute svolte con Iachini. L’opportunità di Vicenza? Ho avuto diverse offerte, qui ho tutto ciò che serve per impormi. Vicenza è una bella città, questa è una maglia prestigiosa che voglio onorare al meglio.Il mio ruolo? Mi piace fare tutto sul fronte d’attacco. Obiettivi? Giocare il maggior numero di partite e segnare più gol possibili. La trattativa? E’ durata un paio di giorni e poi in un paio d’ore ho preso la decisione perché penso che questa proposta faceva al mio caso”. Lo riporta Tuttomercatoweb

