TMW, oggi incontro tra la Fiorentina e Bonaventura, concorrenza del Benevento per il centrocampista offensivo

Secondo quanto scrive Tuttomercatoweb, potrebbe essere quello di oggi un giorno decisivo per il futuro di Giacomo Bonaventura, centrocampista attualmente svincolato dopo la fine dell’avventura al Milan. La Fiorentina negli ultimi giorni ha infatti preso contatti con l’entourage del calciatore e fissato per oggi un incontro per formulare un’offerta ufficiale. Il club viola ha fatto sapere di essere molto interessato, ma solo nelle prossime ore muoverà un passo concreto per il calciatore classe ’89.

Sullo sfondo c’è sempre il Benevento, che ha messo sul piatto un biennale molto importante da circa due milioni di euro netti a stagione. Fuori dai giochi, invece, l’Hellas Verona: negli ultimi giorni il club di patron Setti ha puntato su altri centrocampista.

