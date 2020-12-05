Gori: "Sto lavorando bene al Vicenza per tornare più forte di prima a Firenze"

Gabriele Gori, giovane promessa in prestito al Vicenza, ha parlato del suo momento con la maglia dei biancorossi e sulla sua voglia di vestire di nuovo la maglia Viola

Gabriele Gori, attaccante della Fiorentina classe ’99 in prestito al Vicenza, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Ecco le sue parole:

MOMENTO FIORENTINA “Seguo sempre la Fiorentina, sicuramente si sbloccherà nonostante questo periodo così difficile: non saprei dire cosa non abbia funzionato nel lavoro di Iachini, ho fatto solo una settimana di ritiro con la prima squadra"

PRANDELLI "A Firenze ha dimostrato di essere molto bravo, quando ero bambino e andavo allo stadio vedevo un calcio magico":

FUTURO "Sto lavorando per tornare a Firenze: voglio lavorare bene in B per tornare più forte di prima con la maglia viola”.

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/lannuncio-tolto-lobbligo-di-riscatto-per-cutrone-e-rassegnato-non-e-stato-trattato-come-altri/123029/

https://www.labaroviola.com/dal-centro-sportivo-della-fiorentina-pulgar-sara-in-panchina-con-il-genoa/123057/