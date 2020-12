Secondo quanto riportato da Radio Bruno Toscana, lunedì sera la Fiorentina scenderà in campo con Dragowski tra i pali; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Biraghi in difesa; Amrabat, Castrovilli ed uno tra Valero e Duncan a centrocampo; Callejon, Vlahovic e Ribery in attacco.

Balotaggio a centrocampo tra Borja Valero e Duncan. Pulgar sarà escluso nella formazione dei titolari per scelta tecnica. Mentre l’attaccante serbo, Dusan Vlahovic, risulta in leggero vantaggio sul bomber Cutrone. Al momento la viola rimane quartultima per la sconfitta del Torino contro la Juventus.

