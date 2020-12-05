Martorelli: "Cutrone le opportunità le ha avute. La Fiorentina deve..."

Martorelli ha analizzato l'attacco della Fiorentina.

Il procuratore, Giocondo Martorelli, ha rilasciato un'intervista a R adio Bruno.

Queste le sue dichiarazioni: "Cutrone? Le opportunità le ha avute, il problema è che tanti calciatori della Fiorentina non hanno mantenuto le attese. Da adesso mister Prandelli sarà più libero di impiegarlo e lo stesso giocatore può essere più libero mentalmente. Attacco viola? La Fiorentina non ha tre attaccanti che le possano garantire 15-20 reti a campionato. Se la situazione dovesse restare questa, la Fiorentina dovrà intervenire sul mercato per correggere gli errori fatti".

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