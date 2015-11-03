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Notizie Giocondo Martorelli Fiorentina

Martorelli: "Fiorentina affossata su se stessa. La situazione passerà da tragica a drammatica"

28 dicembre 2025 14:13

Martorelli: "Ci sono ancora 6 squadre meglio della Fiorentina. Kean ora può sbagliare, alla Juve no"

16 ottobre 2024 18:18

Martorelli: "Fiorentina non sottovaluterà Cremonese ma vista l'andata non ci saranno problemi"

27 aprile 2023 12:38

Martorelli: "Amrabat non si deprezzerà ma prenderei in considerazione offerte. Castrovilli? Niente fretta"

24 marzo 2023 19:13

Martorelli: "Cutrone le opportunità le ha avute. La Fiorentina deve..."

05 dicembre 2020 19:44

Martorelli su Florenzi: "Se non sente più la fiducia di società ed allenatore, allora partirà a gennaio"

17 novembre 2019 19:32

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