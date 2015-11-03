Notizie Giocondo Martorelli Fiorentina

Martorelli: "Fiorentina affossata su se stessa. La situazione passerà da tragica a drammatica"
28 dicembre 2025 14:13
Martorelli: "Ci sono ancora 6 squadre meglio della Fiorentina. Kean ora può sbagliare, alla Juve no"
16 ottobre 2024 18:18
Martorelli: "Fiorentina non sottovaluterà Cremonese ma vista l'andata non ci saranno problemi"
27 aprile 2023 12:38
Martorelli: "Amrabat non si deprezzerà ma prenderei in considerazione offerte. Castrovilli? Niente fretta"
24 marzo 2023 19:13
Martorelli: "Cutrone le opportunità le ha avute. La Fiorentina deve..."
05 dicembre 2020 19:44
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