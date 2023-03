Martorelli: “Amrabat non si deprezzerà ma prenderei in considerazione offerte. Castrovilli? Niente fretta”

Giocondo Martorelli ha parlato a Radio Bruno di alcune situazioni di mercato che dovrà affrontare la Fiorentina a fine stagione. Queste le sue dichiarazioni:

“Amrabat? La Fiorentina ha fatto la scelta giusta perchè privarsi di un giocatore così importante a gennaio non è un bene. A giugno se dovesse arrivare un’offerta importante la prenderei in considerazione. Condivido la scelta della Fiorentina.

Amrabat ha aiutato la crescita anche di Mandragora? Giocando a due si integrano perfettamente e si è visto. Una situzione in generale che è migliorata in tutta la Fiorentina. Un giocatore importante aiuta sempre ad ottenere risultati e non te ne puoi disfare.

Castrovilli? Mi sbilancio ma non è mia abitudine dare consigli: non deve avere fretta. Quando arrivi da infortuni così lunghi ci vogliono tempi giusti per arrivare alla condizione migliore. Questo finale di stagione deve fare in modo di rimettere Castrovilli al meglio per la prossima stagione. Si possono avere delle ricadute che poi mettono in difficoltà.”

