Martorelli: "Fiorentina affossata su se stessa. La situazione passerà da tragica a drammatica"

Martorelli: “Fiorentina affossata su se stessa. La situazione passerà da tragica a drammatica”

28 Dicembre

ACF FiorentinaGiocondo Martorelli

"Le dimissioni di Pradè hanno creato un vuoto dirigenziale importante"

L’agente di mercato, Giocondo Martorelli ha commentato a Radio Sportiva la situazione di crisi che sta affrontando la Fiorentina. Ecco le sue parole.

“Quello che è successo alla Fiorentina è sotto gli occhi di tutti. Le dimissioni di Pradè hanno creato un vuoto dirigenziale importante, l’arrivo di Paratici potrà permettere di sistemare alcune cose nel mercato di gennaio. La sconfitta contro il Parma però segna un dato molto negativo di questa squadra. La situazione è tragica, mi sono permesso di dire dopo la vittoria con l’Udinese di non entusiasmarsi e non pensare che fossero risolti i problemi”.

Prosegue e conclude:
“Questa è una squadra senza anima, e lo dico da mesi. Se uno vede le altre che giocano per la salvezza hanno un ardore diverso rispetto a quel che fa vedere la Fiorentina. Paratici spero possa stravolgere un po’ i piani di questa squadra, inserire almeno 3-4 giocatori che possano portare entusiasmo, intraprendenza, coraggio per liberarsi da questa situazione di negatività che circonda tutto l’ambiente. La squadra è affossata su se stessa, se non ci saranno svolte clamorose, la situazione da tragica diventa drammatica“.

