Martorelli su Florenzi: "Se non sente più la fiducia di società ed allenatore, allora partirà a gennaio"
Il futuro di Alessandro Florenzi secondo Giocondo Martorelli.
A cura di Redazione Labaroviola
17 novembre 2019 19:32
Il noto procuratore di calciatori Giocondo Martorelli ha parlato a Radio Sportiva di Alessandro Florenzi: "Se si accorgerà di non avere più né spazio in campo e né la fiducia del suo nuovo allenatore Fonseca, e si dovesse presentare di conseguenza un’offerta importante da una squadra gradita, allora l’addio alla Roma a gennaio sarebbe possibile".
Ricordiamo che sull'esterno della nostra Nazionale ci sono Sampdoria, Inter e Fiorentina.