Guidolin rivela: "Ero sicuro di venire alla Fiorentina quando c'era Rui Costa, il Vicenza disse di no"

Francesco Guidolin poteva essere diverse volte allenatore della Fiorentina, con i Della Valle il feeling non nacque e presero Prandelli

Quest’oggi l’ex allenatore di Udinese e Palermo Francesco Guidolin è stato premiato con la 49esima edizione del Giglio D’Oro: in occasione della premiazione il tecnico ha acuto modo di analizzare l’attuale situazione della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole riportate da Radio Bruno Toscana:

"La Fiorentina è in buone mani perché Italiano è un bravissimo allenatore. Bisogna dargli tempo e il tempo è fondamentale per ogni tecnico, basti guardare alle squadre che hanno tenuto a lungo un allenatore. Sono convinto che succederà alla Fiorentina perché la squadra è buona, l'allenatore anche e la società è forte".

Ha poi raccontato di quando è stato veramente vicino a sedersi sulla panchina della Fiorentina: "Io ero sicuro di venire a Firenze quella stagione. Poi non è passato il mio modo di vedere: la Fiorentina è uno dei posti più belli dove fare calcio per un sacco di motivi. Conservo comunque delle sfide contro la Fiorentina bei ricordi. Rimpianto? Io ho fatto le mie scelte così come la società, però mi sarebbe piaciuto. Già dovevo venire quando c'era Rui Costa ma non potevo sciogliere il mio contratto con il Vicenza. Vuol dire che c'era qualcosa in comune mai nato purtroppo. Nella vita però non si sa mai...". Lo riporta calciomercato.com

MILINKOVIC SAVIC COME VLAHOVIC?

https://www.labaroviola.com/milinkovic-come-vlahovic-pedulla-annuncia-accordo-con-la-juventus-adesso-va-accontentato-lotito/193399/