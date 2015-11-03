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Notizie Guidolin Fiorentina

Corvino: "Il tecnico lo scelgo io, a Firenze i DV presero Guidolin ma io stracciai gli accordi"

27 maggio 2024 22:14

Guidolin rivela: "Ero sicuro di venire alla Fiorentina quando c'era Rui Costa, il Vicenza disse di no"

22 novembre 2022 16:44

Guidolin crede nella squadra di Italiano: “Fiorentina tra le sette sorelle o subito sotto”

12 ottobre 2021 09:28

Guidolin: "Prandelli? Lo capisco perfettamente ma non posso giudicare"

28 marzo 2021 14:37

Guidolin: "Commisso farà il bene della Fiorentina. Firenze merita belle soddisfazioni"

10 maggio 2020 14:32

Guidolin: "Il secondo rigore per la Juve è molto generoso. Ceccherini non commette fallo"

02 febbraio 2020 15:28

Prandelli, Iachini o Guidolin fino al termine della stagione poi Emery o Spalletti

11 dicembre 2019 10:44

Se salta Montella da Prandelli a Guidolin ecco tutti i nomi dei possibili traghettatori

10 dicembre 2019 13:51

Genoa, Andreazzoli rischia l'esonero. Ecco la lista dei possibili candidati al suo posto in panchina

21 ottobre 2019 10:49

Reja: "A Udine credettero poco in Muriel. La società è ancora oggi una garanzia. Ad esempio Meret.."

02 febbraio 2019 15:45

Verona, Pecchia ha due gare per invertire la rotta, altrimenti la dirigenza dovrà valutare l'esonero...

11 settembre 2017 19:11

Stadio, se salta Pioli le alternative per la panchina viola sono Mazzarri, Ranieri e Guidolin

25 maggio 2017 08:56

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