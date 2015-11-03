Notizie Guidolin Fiorentina

Corvino: "Il tecnico lo scelgo io, a Firenze i DV presero Guidolin ma io stracciai gli accordi"
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Guidolin rivela: "Ero sicuro di venire alla Fiorentina quando c'era Rui Costa, il Vicenza disse di no"
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Prandelli, Iachini o Guidolin fino al termine della stagione poi Emery o Spalletti
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21 ottobre 2019 10:49
Reja: "A Udine credettero poco in Muriel. La società è ancora oggi una garanzia. Ad esempio Meret.."
02 febbraio 2019 15:45
Verona, Pecchia ha due gare per invertire la rotta, altrimenti la dirigenza dovrà valutare l'esonero...
11 settembre 2017 19:11
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