“Personalmente non conosco Rocco Commisso, ci sono tantissime cose che mi piacciono – ha detto Francesco Guidolin, ex allenatore tra le quali di Palermo e Bologna a La Nazione – Persona vera, sprigiona simpatia. Ha un grande entusiasmo, lo porterà a fare il bene della Fiorentina. So quanto Firenze è legata alla Fiorentina e per questo merita belle cose”.