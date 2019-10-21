Genoa, Andreazzoli rischia l'esonero. Ecco la lista dei possibili candidati al suo posto in panchina
Secondo la Gazzetta dello Sport, i candidati a prendere il posto sulla panchina del Genoa sono: Thiago Motta come esordiente, un mister esperto come Guidolin o un ct che ha allenato all’estero ma è da...
A cura di Redazione Labaroviola
21 ottobre 2019 10:49
Secondo la Gazzetta dello Sport, i candidati a prendere il posto sulla panchina del Genoa sono: Thiago Motta come esordiente, un mister esperto come Guidolin o un ct che ha allenato all’estero ma è da testare in Italia come Massimo Carrera. Quest’ultimo è l'ex collaboratore di Antonio Conte, vincitore di uno scudetto in Russia con lo Spartak Mosca.