L’ex allenatore del Palermo, Francesco Guidolin, ha parlato su Dazn delle dimissioni del tecnico della Fiorentina, Prandelli.

Queste le sue dichiarazioni: “Lo capisco perfettamente ma non posso giudicare, non conosco la sua intimità. Ma penso che abbia ponderato bene il presente e soprattutto il futuro. Ha tolto il disturbo con grande signorilità. In un paese come il nostro in cui le dimissioni le danno in pochi quando trovi persone che non sono attente solamente all’aspetto economico è sempre una scelta da rispettare. È una scelta signorile”.

