Prandelli, Iachini o Guidolin fino al termine della stagione poi Emery o Spalletti

Montella è l'osservato speciale per le due sfide contro Inter e Roma. Nel caso in cui arrivasse l'esonero Gattuso è ormai sfumato visto che sarà il prossimo allenatore dei partenopei. Tornano in voga...

A cura di Redazione Labaroviola 11 dicembre 2019 10:44

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