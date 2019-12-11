Prandelli, Iachini o Guidolin fino al termine della stagione poi Emery o Spalletti
Montella è l'osservato speciale per le due sfide contro Inter e Roma. Nel caso in cui arrivasse l'esonero Gattuso è ormai sfumato visto che sarà il prossimo allenatore dei partenopei. Tornano in voga...
Montella è l'osservato speciale per le due sfide contro Inter e Roma. Nel caso in cui arrivasse l'esonero Gattuso è ormai sfumato visto che sarà il prossimo allenatore dei partenopei. Tornano in voga diversi nomi di traghettatori che potrebbero portare questa Fiorentina al termine della stagione vale a dire Prandelli, Iachini e Guidolin. A giugno poi Commisso potrebbe portare a Firenze un tecnico di primo livello, ed il maggior indiziato sembra Emery ma in piedi c'è anche la pista che porta a Spalletti. Lo riporta La Nazione.