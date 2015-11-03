Notizie Emery Fiorentina

Emery esalta Italiano: "Maestro delle gare da dentro o fuori, ricordo le finali con la Fiorentina"
08 aprile 2026 23:28
Emery: "Vlahovic ha fatto 17 gol a Firenze con la Fiorentina quindi è un giocatore di altissimo livello"
22 febbraio 2022 15:55
Nazione, Rudi Garcia è il nuovo nome che spunta per la panchina: potrebbe lasciare il Lione
11 maggio 2021 10:12
Nazione, con Macia potrebbe arrivare Unai Emery. La pista estera più facile porta a Rudi Garcia
09 maggio 2021 10:20
Nazione, partito il toto allenatore: da Di Francesco a Juric passando per Maran e Mazzarri. Dall'estero...
17 luglio 2020 09:06
Juric è la scelta della Fiorentina. Emery, Di Francesco, Giampaolo, De Rossi e Spalletti sono il piano B
14 luglio 2020 08:33
Schira: "Lucci e Pradè spingono De Rossi verso Firenze. Barone vuole Emery o Spalletti"
05 luglio 2020 14:20
CorSport, Kovac è il nuovo nome per la panchina della Fiorentina. Il sogno è Spalletti
03 luglio 2020 09:44
Bucchioni: "Commisso ha dato l'ordine, serve un top allenatore. Contattato Emery, decisione a breve"
03 luglio 2020 05:39
La Fiorentina offrirà a Spalletti ingaggio da 4,5 milioni l'anno. Alternative Blanc ed Emery
02 luglio 2020 18:08
Schira: "Emery è il sogno della Fiorentina per la panchina. Ci sono già stati i primi contatti"
02 luglio 2020 09:53
Calamai: “Non si possono avere ambizioni senza centravanti. Caputo faceva proprio schifo?”
25 giugno 2020 15:59
Emery apre alla Fiorentina: "Allenerò dove mi sentirò richiesto. Non importano Champions o Europa League"
10 maggio 2020 16:01
Corriere Fiorentino, Futuro di Iachini in dubbio: da Juric a Di Francesco le alternative
03 maggio 2020 10:41
Ex ragazza Emery: “Mi ha dato della strega e mi ha incolpato del licenziamento all’Arsenal”
15 aprile 2020 14:15
Se con Iachini sarà addio, da Dunga ad Emery tutti i nomi per la panchina viola
17 marzo 2020 11:06
Emery in viola? L'ingaggio dell'allenatore spagnolo è alto in più vorrebbe delle certezze
12 dicembre 2019 10:41
Prandelli, Iachini o Guidolin fino al termine della stagione poi Emery o Spalletti
11 dicembre 2019 10:44
Montella esonerato? Prandelli traghettatore e poi responsabile settore giovanile. A giugno Emery o Spalletti
10 dicembre 2019 18:19
Nazione, spunta un nuovo nome per la panchina viola, si tratta di Gigi Di Biagio
10 dicembre 2019 09:24
Niente Gattuso, per il dopo Montella alla Fiorentina è duello tra Spalletti ed Emery. I dettagli
09 dicembre 2019 18:22
Da Gattuso a Spalletti, fino a Prandelli e Pochettino, ecco tutti i nomi per la panchina viola
09 dicembre 2019 11:19
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