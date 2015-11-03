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Notizie Emery Fiorentina

Emery esalta Italiano: "Maestro delle gare da dentro o fuori, ricordo le finali con la Fiorentina"

08 aprile 2026 23:28

Emery: "Vlahovic ha fatto 17 gol a Firenze con la Fiorentina quindi è un giocatore di altissimo livello"

22 febbraio 2022 15:55

Nazione, Rudi Garcia è il nuovo nome che spunta per la panchina: potrebbe lasciare il Lione

11 maggio 2021 10:12

Nazione, con Macia potrebbe arrivare Unai Emery. La pista estera più facile porta a Rudi Garcia

09 maggio 2021 10:20

Nazione, partito il toto allenatore: da Di Francesco a Juric passando per Maran e Mazzarri. Dall'estero...

17 luglio 2020 09:06

Juric è la scelta della Fiorentina. Emery, Di Francesco, Giampaolo, De Rossi e Spalletti sono il piano B

14 luglio 2020 08:33

Schira: "Lucci e Pradè spingono De Rossi verso Firenze. Barone vuole Emery o Spalletti"

05 luglio 2020 14:20

CorSport, Kovac è il nuovo nome per la panchina della Fiorentina. Il sogno è Spalletti

03 luglio 2020 09:44

Bucchioni: "Commisso ha dato l'ordine, serve un top allenatore. Contattato Emery, decisione a breve"

03 luglio 2020 05:39

La Fiorentina offrirà a Spalletti ingaggio da 4,5 milioni l'anno. Alternative Blanc ed Emery

02 luglio 2020 18:08

Schira: "Emery è il sogno della Fiorentina per la panchina. Ci sono già stati i primi contatti"

02 luglio 2020 09:53

Calamai: “Non si possono avere ambizioni senza centravanti. Caputo faceva proprio schifo?”

25 giugno 2020 15:59

Emery apre alla Fiorentina: "Allenerò dove mi sentirò richiesto. Non importano Champions o Europa League"

10 maggio 2020 16:01

Corriere Fiorentino, Futuro di Iachini in dubbio: da Juric a Di Francesco le alternative

03 maggio 2020 10:41

Ex ragazza Emery: “Mi ha dato della strega e mi ha incolpato del licenziamento all’Arsenal”

15 aprile 2020 14:15

Se con Iachini sarà addio, da Dunga ad Emery tutti i nomi per la panchina viola

17 marzo 2020 11:06

Emery in viola? L'ingaggio dell'allenatore spagnolo è alto in più vorrebbe delle certezze

12 dicembre 2019 10:41

Prandelli, Iachini o Guidolin fino al termine della stagione poi Emery o Spalletti

11 dicembre 2019 10:44

Montella esonerato? Prandelli traghettatore e poi responsabile settore giovanile. A giugno Emery o Spalletti

10 dicembre 2019 18:19

Nazione, spunta un nuovo nome per la panchina viola, si tratta di Gigi Di Biagio

10 dicembre 2019 09:24

Niente Gattuso, per il dopo Montella alla Fiorentina è duello tra Spalletti ed Emery. I dettagli

09 dicembre 2019 18:22

Da Gattuso a Spalletti, fino a Prandelli e Pochettino, ecco tutti i nomi per la panchina viola

09 dicembre 2019 11:19

Da Gattuso a Spalletti passando per Emery e Pochettino, tra sogni e realtà i nomi disponibili per la panchina

02 dicembre 2019 11:54

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