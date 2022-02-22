Emery: "Vlahovic ha fatto 17 gol a Firenze con la Fiorentina quindi è un giocatore di altissimo livello"

Unai Emery, avversario della Juventus stasera in Champions League, ha parlato in conferenza anche di Vlahovic citando la Fiorentina

Sale l'attesa per l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Villarreal e Juve. Stasera alle 21 la formazione di Unai Emery, vincitrice della scorsa edizione dell'Europa League, ospita i bianconeri di Massimiliano Allegri all'Estadio de la Ceramica. Qui si giocherà il primo round della doppia sfida che si deciderà il prossimo 16 aprile con il ritorno a Torino. Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico degli spagnoli Unai Emery ha presentato così la sfida.

Cosa cambia per voi giocare contro una Juventus con Vlahovic?

"La Juventus richiede rispetto in questi sensi, per la sua storia. È una delle migliori squadre italiane, con esperienza Champions, e a livello individuale per giocatori che mantengono questi livelli. Vlahovic ha fatto 17 reti a Firenze con la Fiorentina, è di livello altissimo. Ha grandi capacità, è giovane, sa segnare, ha fame di gioco e vittorie. È il livello che noi vogliamo sfidare. Poco tempo fa, quando parlavamo di Vlahovic, dicevo questo: 'meglio giocarci contro, vogliamo affrontare i migliori. Loro sono tra i favoriti ma non ci arrendiamo, siamo capaci di superare squadre di eccellente livello e lo faremo anche domani". Lo riporta Tuttosport

BUCCHIONI PARLA DI ODRIOZOLA

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