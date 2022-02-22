Bucchioni sicuro: "Se Ancelotti resta al Real Madrid Odriozola può restare alla Fiorentina"

Il futuro di Odriozola è uno dei temi del prossimo mercato della Fiorentina, il terzino destro spagnolo è in prestito secco dal Real Madrid

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno della situazione riguardante Odriozola, in prestito secco dal Real Madrid alla Fiorentina, questa mattina il quotidiano spagnolo AS ha riportato che il Real avrebbe deciso di riprenderlo a fine stagione, ma Bucchioni ha notizie diverse, le sue parole:

Da quanto ne sono io Ancelotti non vuole Odriozola perché vuole un difensore che difenda meglio, da quando ne so io si sta lavorando per un rinnovo del prestito, cosi il Real non perde il controllo del calciatore come fatto con Hakimi e Theo Hernandez, il giocatore vuole rimanere a Firenze se non dovesse essere richiamato dal Real, non ci sono altre alternative

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