Dalla Spagna sicuri: "Il Real ha deciso di riprendere Odriozola. Lascerà la Fiorentina a fine stagione"

Il terzino Odriozola ritornerà a Madrid a causa delle belle prestazione in viola e dei continui infortuni di Carvajal

Il quotidiano sportivo AS dà le ultime sul futuro di Odriozola dando una bruttissima notizia per la Fiorentina. Infatti, secondo il giornale spagnolo, il Real Madrid avrebbe deciso di riprendersi il terzino in prestito alla Fiorentina Alvaro Odriozola. Tra i motivi della scelta, oltre alle ottime prestazioni in viola del giocatore, i tanti infortuni accusati da Carvajal, titolare della fascia destra del Real. Il club viola ha provato a tenerlo ma non è riuscito a convincere i Blancos

CASSANO ESALTA LA FIORENTINA DURANTE LA BOBO TV

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