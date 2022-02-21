Cassano esalta la Fiorentina: "Sta andando alla grande anche dopo aver venduto il capocannoniere"

Antonio Cassano ha esaltato ed elargito grandi elogi per la Fiorentina di Italiano e per il suo percorso in questo campionato

Antonio Cassano, nel corso della Bobo Tv, ha parlato della Roma e delle difficoltà della squadra di Josè Mourinho paragonandola alla Fiorentina, che al contrario sta facendo bene, le parole di Cassano: "La Fiorentina si è buttata dentro l'alta classifica e sta facendo alla grande, hanno perso il loro centravanti e continuano a fare bene, al contrario della Roma che è un fallimento, cosi Mourinho resta di stare fuori. Il lavoro che sta facendo Italiano è pazzesco, vedete i gol che sta facendo Piatek. Vedete la rosa della Roma e quella della Fiorentina, quello che hanno speso, la Roma ha speso 100 milioni di euro, la Fiorentina ha finito in pari sul mercato" conclude Cassano.

LE PAROLE DI GIULINI SULLA GARA CONTRO LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/giulini-non-dimentica-contro-la-fiorentina-meritavamo-di-vincere-noi-pareggio-che-non-ci-stava/166522/