Notizie Carvajal Fiorentina

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Carvajal rivela: "Ceballos doveva andare al Marsiglia, Xabi Alonso lo ha convinto a rimanere con noi"

02 settembre 2025 22:07

Dalla Spagna sicuri: "Il Real ha deciso di riprendere Odriozola. Lascerà la Fiorentina a fine stagione"

22 febbraio 2022 12:28

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Sett. 8