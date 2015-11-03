Notizie Carvajal Fiorentina

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Carvajal rivela: "Ceballos doveva andare al Marsiglia, Xabi Alonso lo ha convinto a rimanere con noi"
02 settembre 2025 22:07
Dalla Spagna sicuri: "Il Real ha deciso di riprendere Odriozola. Lascerà la Fiorentina a fine stagione"
22 febbraio 2022 12:28
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