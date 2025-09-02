Carvajal rivela: "Ceballos doveva andare al Marsiglia, Xabi Alonso lo ha convinto a rimanere con noi"

Dani Ceballos era stato accostato alla Fiorentina, l'affare, però, non è andato in porto: Carvajal rivela un retroscena a riguardo

Il terzino del Real Madrid Dani Carvajal ha parlato a Cadena Cope, svelando anche un retroscena di mercato sul suo compagno di squadra Dani Ceballos, accostato negli ultimi giorni alla Fiorentina. Ecco le sue parole: "Ceballos doveva andare a Marsiglia, poi il mister c'ha parlato e lo ha convinto a rimanere con noi: la stagione è lunga, e gli ha promesso di trovare spazio. Dani ci porta calma e ama avere la palla da giocare: il mister sa che è unico in questo senso"