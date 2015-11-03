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Notizie Ceballos Fiorentina

Cristian Ceballos, il "nuovo Messi" nello staff di Vanoli. Trick con Ronaldinho ed ex promessa del Barça

21 novembre 2025 22:01

Carvajal rivela: "Ceballos doveva andare al Marsiglia, Xabi Alonso lo ha convinto a rimanere con noi"

02 settembre 2025 22:07

Nazione: “Ceballos apre alla Fiorentina. Tentativo dei viola anche per Brescianini”

01 settembre 2025 08:42

Corriere Fiorentino: “Ceballos incuriosito dal campionato italiano. La Fiorentina proverà l’assalto”

01 settembre 2025 08:28

Pedullà rilancia: “Ceballos ha aperto alla Fiorentina. Dopo Ikone si cerca di cedere altri esuberi”

31 agosto 2025 16:14

Pedullà: “Ceballos è stato proposto alla Fiorentina e piace molto, può diventare un occasione”

31 agosto 2025 12:06

Gazzetta svela: “Spunta il nome di Dani Ceballos per la Fiorentina. È in uscita dal Real Madrid”

31 agosto 2025 09:41

Il Real Madrid ha rinnovato il prestito di Ceballos all'Arsenal. Si sblocca Torreira alla Fiorentina?

04 settembre 2020 23:24

Il The Sun conferma Torreira: "C'è l'accordo tra l'Arsenal e la Fiorentina. Stop causato da Ceballos"

04 settembre 2020 12:42

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