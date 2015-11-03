Notizie Ceballos Fiorentina

Cristian Ceballos, il "nuovo Messi" nello staff di Vanoli. Trick con Ronaldinho ed ex promessa del Barça
21 novembre 2025 22:01
Carvajal rivela: "Ceballos doveva andare al Marsiglia, Xabi Alonso lo ha convinto a rimanere con noi"
02 settembre 2025 22:07
Nazione: “Ceballos apre alla Fiorentina. Tentativo dei viola anche per Brescianini”
01 settembre 2025 08:42
Corriere Fiorentino: “Ceballos incuriosito dal campionato italiano. La Fiorentina proverà l’assalto”
01 settembre 2025 08:28
Pedullà rilancia: “Ceballos ha aperto alla Fiorentina. Dopo Ikone si cerca di cedere altri esuberi”
31 agosto 2025 16:14
Pedullà: “Ceballos è stato proposto alla Fiorentina e piace molto, può diventare un occasione”
31 agosto 2025 12:06
Gazzetta svela: “Spunta il nome di Dani Ceballos per la Fiorentina. È in uscita dal Real Madrid”
31 agosto 2025 09:41
Il Real Madrid ha rinnovato il prestito di Ceballos all'Arsenal. Si sblocca Torreira alla Fiorentina?
04 settembre 2020 23:24
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