Il The Sun conferma Torreira: “C’è l’accordo tra l’Arsenal e la Fiorentina. Stop causato da Ceballos”

Come da noi anticipato nel primo pomeriggio di ieri (LEGGI QUI) anche il The Sun, storico quotidiano inglese, ha riportato citandoci, ed è un grande onore per la nostra testata, che la Fiorentina di Rocco Commisso è pronta a prendere Lucas Torreira dell’Arsenal in prestito oneroso per una stagione ad 8 milioni. Il riscatto di 16 milioni verrà fissato nell’estate del 2021.

Anche secondo il tabloid britannico i Gunners lasceranno partire l’ex regista della Sampdoria non appena verrà conclusa la trattativa con il Real Madrid che riporta Dani Ceballos, suo sostituto, in prestito nel club londinese.

ACCORDO FIORENTINA-ARSENAL, ECCO IL CONTRATTO VIOLA DI TORREIRA. STOP AFFARE PER CEBALLOS