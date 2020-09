C’è l’accordo totale tra l’Arsenal e la Fiorentina per il trasferimento in viola di Lucas Torreira. Il regista uruguaiano classe 96 ha dato la sua disponibilità ai viola tempo fa, ma in questo momento lo scoglio nella trattativa è rappresentato da Dani Ceballos, centrocampista spagnolo del Real Madrid, vi spieghiamo il perchè.

L’Arsenal non può privarsi del suo centrocampista in questo momento con alle porte l’inizio della Premier League. Con Lucas Torreira e Matteo Guendouzi destinati al mercato, quest’ultimo anche infortunato, e con Mesut Ozil ancora ai box, il centrocampo dell’Arsenal è decimato.

L’accordo per fare arrivare ai Gunners in prestito Dani Ceballos è ancora da perfezionare, con il Real Madrid che non ha ancora deciso se liberare davvero lo spagnolo.

Dunque in questo momento il tecnico dell’Arsenal Arteta è a corto di centrocampisti per il debutto in Premier contro il Fulham previsto per sabato 12 settembre e non può liberare Torreira verso Firenze.

L’accordo della Fiorentina con Torreira e con l’Arsenal è fatto, all’Arsenal andrebbero 8 milioni per il prestito oneroso e 16 milioni per il riscatto obbligatorio. Daniele Pradé ha raggiunto l’intesa economica anche con il regista, che attualmente guadagna intorno alle 80 mila sterline settimanali, quasi 4.2 milioni l’anno, la Fiorentina avrebbe offerto un accordo quadriennale a 3.6 milioni l’anno più vari bonus legati ai risultati. Questo ingaggio renderebbe Torreira il calciatore più pagato della rosa viola dopo Franck Ribery

Al momento l’accordo c’è sia con il giocatore che con la società inglese, ma il vero nodo da sciogliere riguarda il centrocampo dell’Arsenal ed il loro esordio in Premier, se l’Arsenal riuscirà a risolvere il problema centrocampo, ci sarà un effetto domino con Torreira finalmente in viola.

Ovviamente qualora né Ceballos, né altri centrocampisti dovessero sposare il progetto Arsenal, Torreira resterebbe a Londra. Questione di sostituti. La Fiorentina aspetta con l’accordo in mano.

Francesco Pistola

