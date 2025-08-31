Pedullà rilancia: “Ceballos ha aperto alla Fiorentina. Dopo Ikone si cerca di cedere altri esuberi”
L’esperto di mercato, Alfredo Pedullà, aggiorna i tifosi viola per quanto riguarda la trattativa che potrebbe portare Ceballos a Firenze.
A cura di Redazione Labaroviola
31 agosto 2025 16:14
Dani Ceballos potrebbe rivelarsi il grande obiettivo della Fiorentina per queste ultime ore di mercato e proprio riguardo il centrocampista Alfredo Pedullà, sul suo profilo “X”, ha fatto il punto della situazione:
”Ceballos vuole andare a giocare, ha dato apertura alla Fiorentina, ha un altro paio di proposte, situazione da seguire nelle ultime ore di mercato senza correre troppo con la fantasia. I viola dopo Ikoné lavorano per altri due o tre esuberi.”