Cristian Ceballos, il “nuovo Messi” nello staff di Vanoli. Trick con Ronaldinho ed ex promessa del Barça

Paolo Vanoli in conferenza stampa, ha parlato della partita di domani tra Fiorentina e Juventus, ma ha voluto anche analizzare e presentare il nuovo acquisto del suo staff. Si chiama Cristian Ceballos, e sarà il nuovo collaboratore tecnico, 33 anni ed ex giocatore di Barcellona e Tottenham.

Considerato un astro nascente ne La Masia, il settore giovanile del Barcellona, uno dei tantissimi “il nuovo Messi”. Ha fatto parlare di sé, oltre che per le prodezze sui campi della cantera spagnola assieme al centrocampista ora al Como Sergi Roberto, anche per un video in cui assieme ad altri ragazzi della giovanile blaugrana, palleggiava con trick e numeri assieme a Ronaldinho. Il suo ruolo? Esterno d’attacco, anche se sapeva occupare tutti i ruolo nel fronte offensivo. Così lo ha presentato alla stampa Paolo Vanoli:

“Io completo sempre il mio staff con persone internazionali, con esperienze diverse. Io voglio essere sempre sul pezzo e avere opinioni diverse. Ecco perché ho portato Cristian, un ragazzo che ha giocato nel Barcellona, nel Tottenham, che ha fatto grandi esperienze. E poi per le lingue: in questi gruppi ci sono tanti calciatori che ne parlano diverse. Tutti nello staff sanno minimo due lingue. Cristian è un ragazzo giovane, era giocatore, mi serviva un’esperienza culturalmente diversa per rimanere aggiornato su determinati concetti”.