Pedullà: “Ceballos è stato proposto alla Fiorentina e piace molto, può diventare un occasione”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha dato degli aggiornamenti sul suo profilo X sul mercato della Fiorentina, queste le sue parole su Dani Ceballos:"Ceballos è stato prop...

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha dato degli aggiornamenti sul suo profilo X sul mercato della Fiorentina, queste le sue parole su Dani Ceballos:

"Ceballos è stato proposto nella notte alla Fiorentina. Per il momento non ci sono offerte, ma il profilo è stato valutato e piace molto. Può essere un’occasione da ultime ore di mercato solo in caso di uscite (e se Ceballos sarà ancora sul mercato…)"