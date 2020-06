“Chiesa? La gente si è stufata – ha detto Calamai a Radio Bruno – io pensavo che partite come quella contro il Brescia le vincesse da solo. Non so se resterà o meno. Iachini? Contro il Brescia anche dopo l’espulsione ha lasciato il tridente, voleva vincere, di sicuro abbiamo capito che serve un attaccante. Non si può avere una squadra ambiziosa senza centravanti. Caputo per esempio, faceva proprio schifo? Belotti? Non mi piace. Sarri? Non lo voglio. Mi piace molto Emery”.