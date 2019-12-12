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Emery in viola? L'ingaggio dell'allenatore spagnolo è alto in più vorrebbe delle certezze

Nel caso in cui Montella venga esonerato prima di Natale, sono diversi i nomi che circolano per la panchina viola. Secondo La Nazione l'ex allenatore dell'Arsenal Unai Emery ha un ingaggio molto corpo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 dicembre 2019 10:41
Emery in viola? L'ingaggio dell'allenatore spagnolo è alto in più vorrebbe delle certezze -
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Nel caso in cui Montella venga esonerato prima di Natale, sono diversi i nomi che circolano per la panchina viola. Secondo La Nazione l'ex allenatore dell'Arsenal Unai Emery ha un ingaggio molto corposo ed inoltre andrebbe convinto con un progetto ricco d'importanti investimenti sia per il presente che per il futuro.

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