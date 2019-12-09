Labaro Viola

Da Gattuso a Spalletti, fino a Prandelli e Pochettino, ecco tutti i nomi per la panchina viola

Come riporta La Nazione, dopo la fiducia a tempo concessa a Montella, la Fiorentina sta vagliando le possibilità in caso di esonero. Il nome di Gennaro Gattuso rimane il più gettonato, ma l’inseriment...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 dicembre 2019 11:19
Da Gattuso a Spalletti, fino a Prandelli e Pochettino, ecco tutti i nomi per la panchina viola -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Gattuso
Montella
Spalletti
Pochettino
Emery
Condividi

Come riporta La Nazione, dopo la fiducia a tempo concessa a Montella, la Fiorentina sta vagliando le possibilità in caso di esonero. Il nome di Gennaro Gattuso rimane il più gettonato, ma l’inserimento forte del Napoli ha spinto indietro la possibilità di vedere l’accoppiata calabrese Gattuso-Commisso al timone dei viola. Rimangono vive le suggestioni Spalletti, Pochettino, Emery che però oltre a ingaggi fuori misura avrebbero bisogno di un innalzamento della qualità del gruppo. Liberi anche Di Biagio, Di Matteo e Prandelli, nome che poteva prendere quota nei giorni scorsi ma che paradossalmente non è detto che vorrebbe gettarsi adesso nella mischia

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok