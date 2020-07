La Fiorentina offrirà a Spalletti ingaggio da 4,5 milioni l’anno. Alternative Blanc ed Emery

La situazione in casa Fiorentina è preoccupante e adesso Rocco Commisso è furioso. In questo momento l’obiettivo è quello di raggiungere la salvezza il più rapidamente possibile, per poi costruire una squadra per il futuro che non ripeta mai una stagione simile. I nomi che gravitano in orbita viola per il dopo Iachini sono molti, anche se il primo in cima alla lista della società viola, come riporta calciomercato.com, rimane Luciano Spalletti. La Fiorentina lo sta corteggiando da tempo e sembra che la società viola sia pronta a offrire 4.5 milioni a stagione per il tecnico di Certaldo, noto tifoso viola. Rimangono vive anche le suggestioni che portano a Unai Emery e Laurent Blanc, o le pista che portano ad allenatori in rampa di lancio come Juric (cui il Torino però è in vantaggio) o Giampaolo.