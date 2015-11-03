Notizie Blanc Fiorentina

Repubblica, per convincere Sarri serve una squadra da Europa. Alternative Gattuso, Blanc e Prandelli
01 marzo 2021 13:30
Commisso metterà a segno una mossa a sorpresa per la panchina? Occhio a Blanc e a Juric
06 luglio 2020 09:32
CorSport, Kovac è il nuovo nome per la panchina della Fiorentina. Il sogno è Spalletti
03 luglio 2020 09:44
La Fiorentina offrirà a Spalletti ingaggio da 4,5 milioni l'anno. Alternative Blanc ed Emery
02 luglio 2020 18:08
Corriere Fiorentino, ipotesi Juric, Blanc e Spalletti per il post-Iachini. Spunta l'idea Sarri per la Fiorentina
25 giugno 2020 08:50
Nazione, Spalletti è il sogno della Fiorentina. Tra i candidati per la panchina viola c'è anche Blanc
23 giugno 2020 11:28
Nazione, chi ci sarà sulla panchina della Fiorentina la prossima stagione? Ecco i nomi
16 giugno 2020 10:57
Dalla Francia, Fiorentina ancora su Blanc se non rimane Iachini. Il francese cerca un progetto ambizioso
10 giugno 2020 14:10
France Football, Blanc fu vicinissimo ad allenare i viola prima di Iachini. Il retroscena..
21 gennaio 2020 08:17
Commisso ha dato il suo via libera, per Iachini si aspetta solo l'ufficialità. Il patron ci ha provato per Blanc
23 dicembre 2019 16:43
Sky, tutti i dettagli del contratto di Iachini con la Fiorentina. Preferito a Blanc
23 dicembre 2019 14:26
Ipotesi canale diretto Blanc-Ribery ma i tempi sono stretti e l'allenatore francese vorrebbe garanzie
23 dicembre 2019 09:52
Commisso vuole un nome internazionale per rilanciare la sua Fiorentina: Blanc sarebbe il prescelto, ma..
22 dicembre 2019 16:53
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