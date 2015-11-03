Labaro Viola

Notizie Blanc Fiorentina

Repubblica, per convincere Sarri serve una squadra da Europa. Alternative Gattuso, Blanc e Prandelli

01 marzo 2021 13:30

Commisso metterà a segno una mossa a sorpresa per la panchina? Occhio a Blanc e a Juric

06 luglio 2020 09:32

CorSport, Kovac è il nuovo nome per la panchina della Fiorentina. Il sogno è Spalletti

03 luglio 2020 09:44

La Fiorentina offrirà a Spalletti ingaggio da 4,5 milioni l'anno. Alternative Blanc ed Emery

02 luglio 2020 18:08

Corriere Fiorentino, ipotesi Juric, Blanc e Spalletti per il post-Iachini. Spunta l'idea Sarri per la Fiorentina

25 giugno 2020 08:50

Nazione, Spalletti è il sogno della Fiorentina. Tra i candidati per la panchina viola c'è anche Blanc

23 giugno 2020 11:28

Nazione, chi ci sarà sulla panchina della Fiorentina la prossima stagione? Ecco i nomi

16 giugno 2020 10:57

Dalla Francia, Fiorentina ancora su Blanc se non rimane Iachini. Il francese cerca un progetto ambizioso

10 giugno 2020 14:10

France Football, Blanc fu vicinissimo ad allenare i viola prima di Iachini. Il retroscena..

21 gennaio 2020 08:17

Commisso ha dato il suo via libera, per Iachini si aspetta solo l'ufficialità. Il patron ci ha provato per Blanc

23 dicembre 2019 16:43

Sky, tutti i dettagli del contratto di Iachini con la Fiorentina. Preferito a Blanc

23 dicembre 2019 14:26

Ipotesi canale diretto Blanc-Ribery ma i tempi sono stretti e l'allenatore francese vorrebbe garanzie

23 dicembre 2019 09:52

Commisso vuole un nome internazionale per rilanciare la sua Fiorentina: Blanc sarebbe il prescelto, ma..

22 dicembre 2019 16:53

Dalla Spagna, la Fiorentina ha contattato Blanc, rifiuto dell'allenatore alla possibilità della panchina viola

15 maggio 2017 17:11

Archivio

Esplora l'archivio di Blanc

Sett. 9
Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 4
Sett. 52 Sett. 51
Sett. 20