Dalla Spagna, la Fiorentina ha contattato Blanc, rifiuto dell'allenatore alla possibilità della panchina viola

Dalla Spagna raccontano del tentativo della Fiorentina di prendere in panchina Blanc, ex allenatore del Psg

L’esonero di Stefano Pioli da parte dell’Inter ha accelerato la trattativa tra il tecnico emiliano e la Fiorentina, con l’annuncio che potrebbe arrivare al termine del campionato. Dalla Spagna, però, arrivano indiscrezioni di un sondaggio della dirigenza viola per Laurent Blanc. Come riportato da Sport.es, l’ex allenatore del PSG, fermo dalla primavera 2016, avrebbe però respinto l’offerta perché interessato all’offerta del Lione, pronto ad appiedare Genesio e ripartire da un nuovo ciclo.

Sport.es