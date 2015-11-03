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Notizie Francia Fiorentina

Ancora un Super Gudmundsson con l'Islanda. Assist per il gol del 2-2 contro la Francia

13 ottobre 2025 22:38

Frey si schiera con Acerbi: "Ho vissuto la stessa cosa nel 2008 quando ho deciso di lasciare la Nazionale"

08 giugno 2025 23:15

Germania-Francia in campo alle 15 per la Nations League: Gosens in panchina. Le formazioni ufficiali

08 giugno 2025 14:25

L'Italia perde a Milano 1-3 contro la Francia. Miracolo di Maignan su Kean, in campo mezz'ora

17 novembre 2024 22:50

L'Italia si ritrova al Parco dei Principi e domina la Francia, per Kean solo pochi minuti

06 settembre 2024 22:55

Kean: "E' bello tornare a vestire la maglia azzurra, Spalletti si aspetta molto, ora tocca a me"

04 settembre 2024 22:18

Beltran scatena la rumba, rissa con schiaffi e sputi al termine della partita con la Francia

03 agosto 2024 00:21

Olimpiadi: La Francia fa fuori l'Argentina, Beltran poco incisivo ma Palladino lo aspetta

02 agosto 2024 23:37

Euro2024: La Spagna è in finale con le magie di Yamal e Dani Olmo, altra delusione per Deschamps

09 luglio 2024 23:13

Euro 2024: l'Olanda elimina Montella e vola in semifinale dove affronterà l'Inghilterra

06 luglio 2024 23:35

La Francia rimanda a casa un giocatore perchè non ha smesso di fare il Ramadan. Tensione tra i calciatori

21 marzo 2024 19:43

Caos in Francia, Benzema accusato di essere legato al terrorismo da un Ministro. "Ritirate il Pallone d'Oro"

18 ottobre 2023 18:04

Frey rivela: "Sono stato fatto fuori dalla nazionale perché giocavo in Italia, Domenech odiava gli italiani"

14 settembre 2023 11:01

Dopo lo scandalo arbitrale contro l'Italia ed a favore della Francia, la Uefa inserisce il Var all'Europeo U21

23 giugno 2023 14:10

I francesi non hanno preso bene la sconfitta contro l'Argentina: Scontri violenti contro la polizia

19 dicembre 2022 14:52

Un marziano in Qatar, Messi fa doppietta, il giocatore più forte fa l'Argentina campione del mondo

18 dicembre 2022 19:16

Dall'Argentina, Nico Gonzalez invitato dall'Argentina in Qatar per vedere la finale contro la Francia

16 dicembre 2022 00:23

Marocco furioso scrive alla Fifa: "Ci mancano due rigori, avete favorito la Francia per la finale"

15 dicembre 2022 16:07

Un vergognoso Tuttosport dà 5 a Amrabat: "Non mostra potenzialità e fa entrata indegna su Mbappè"

15 dicembre 2022 11:59

Macron si complimenta con Amrabat: "Sei stato il miglior centrocampista del Mondiale"

15 dicembre 2022 00:08

Il Marocco ha giocato, la Francia ha segnato. In finale ci va Mbappè senza meritare la vittoria

14 dicembre 2022 22:05

Amrabat fa un grandissimo recupero su Mbappè, intervento ruba palla e il francese non si riprende

14 dicembre 2022 21:37

Amrabat infiamma la sfida con la Francia: "Mbappé non ci fa paura, hanno altri giocatori forti"

14 dicembre 2022 18:43

Il Marocco regala 10mila biglietti ai tifosi per trascinare Amrabat e compagni con la Francia

14 dicembre 2022 12:20

Ikonè: "Io e Mbappè, cresciuti insieme dai 6 anni, ci dividevano perchè insieme eravamo devastanti"

08 dicembre 2022 08:41

Atkinson massacrato dal Daily Mail risponde: "Ci sarà un motivo se Mbappé guadagna 200mln l'anno"

24 novembre 2022 13:06

Notizia tremenda per la Francia, Benzema si è fatto male e salta i mondiali. Torna a casa

19 novembre 2022 23:46

Nazione, cori discriminatori contro Commisso a Bergamo, ne parlano anche in Francia

04 ottobre 2022 09:58

Nazione, Ikoné lavora sodo per tornare al top: ora ci sono segnali incoraggianti 

21 settembre 2022 08:53

Ikonè racconta: "Io e Mbappè abbiamo iniziato insieme, lui è contento di quello che sto facendo io"

14 aprile 2022 15:36

L'Equipe: "Ikonè ha sacrificato la Champions per la Fiorentina, non pensava di far panchina a Sottil"

14 marzo 2022 14:37

"In Francia non conoscono il progetto Fiorentina". Lo scontro tra Pradè e il giornalista francese

04 gennaio 2022 13:28

Ikonè: "Mbappè mi ha detto che ho scelto bene la Fiorentina. Per ora parlo con Google traduttore"

04 gennaio 2022 11:35

Alla scoperta di Ikonè, amico di infanzia di Mbappè, allenato dal papà di Kylian, ama il biliardo

24 dicembre 2021 11:56

I ladri in casa di Ikonè lo avvicinano sempre più verso la Fiorentina, vuole cambiare aria

08 dicembre 2021 16:46

"Tifosi della Lazio violenti e fascisti" vietata la trasferta dei tifosi biancocelesti a Marsiglia

02 novembre 2021 13:34

Dalla Francia, Mbappè verso l'addio? Leonardo studia le alternative: occhi su Dusan Vlahovic

16 ottobre 2021 14:10

Rabiot positivo al Covid, il giocatore della Juventus aveva rifiutato di farsi il vaccino

12 ottobre 2021 17:39

Tegola Milan, Olivier Giroud positivo al Covid. Il comunicato del club rossonero

02 settembre 2021 15:18

Tragedia nel campionato francese, si stacca e cade un faro, muore il guardiniere. La ricostruzione

21 dicembre 2020 01:11

FOTO e VIDEO, ecco la casa svaligiata di Ribery: "Adesso decido per la mia famiglia"

06 luglio 2020 14:49

Gravina: "Quando la Francia ha detto stop al campionato ho avuto paura per la Serie A. Serve la riforma"

15 giugno 2020 12:27

Bergonzi: "Serie A, ripresa difficile. E se un arbitro si ammala? Novità sul fuorigioco? Io lo lascerei così"

28 aprile 2020 18:25

Paura in Francia, un calciatore della Ligue 1 ricoverato in rianimazione per Covid 19 per l'aggravarsi delle sue condizioni

24 aprile 2020 13:24

Il medico del Reims si è suicidato. Era risultato positivo al test del Coronavirus

05 aprile 2020 22:23

Frey sul Coronavirus: "Italiani vanno applauditi. In Francia non ascoltano i segnali.."

16 marzo 2020 20:17

Mbappè ha i sintomi del Coronavirus, tampone per il campione francese, a breve i risultati

10 marzo 2020 22:49

Dei topi mettono KO la tecnologia in Francia, Nizza-Tolosa si gioca senza goal-line technology

22 dicembre 2019 16:44

Veretout: "I tifosi della Fiorentina non erano contenti del mio addio. Volevano tenermi"

20 novembre 2019 10:34

Euro 2020, ecco tutte le squadre qualificate alla fase finale e le fasce di sorteggio. L'Italia rischia di sfidare la Francia

20 novembre 2019 07:37

Ex presidente Hollande: "Ribery un po' brutale, ma è un grande. Spero che torni presto in Francia"

08 novembre 2019 12:25

"Non ho sofferto per il dolore della cicatrice, ma del giudizio della gente su di me. Ma grazie a quella..."

22 settembre 2019 13:22

La Nazione, Montella vorrebbe un portiere esperto per far crescere Lafont

21 giugno 2019 09:59

Firenze e le sue menti migliori in soccorso di Notre-Dame, così possono aiutare nella ricostruzione della meraviglia

16 aprile 2019 13:59

Frey: "Ho rischiato di morire tre settimane fa. Adesso voglio tornare a camminare..."

21 marzo 2019 15:59

Lo strano caso di Lafont: la Francia under 20 lo convoca, ma lui è ancora infortunato

15 marzo 2019 19:28

Caressa: "Lafont bravo con i piedi? Giochi a centrocampo. Nelle uscite non la prende mai"

03 dicembre 2018 00:09

Veretout super? Non per Deschamps: l'ex juventino non lo convoca in nazionale

08 novembre 2018 17:34

Dalla Francia, Veretout tra i pre convocati di Deschamps per la nazionale campione del mondo

31 ottobre 2018 00:40

La Nazione, tutti vogliono Veretout. In arrivo due offerte monstre dalla Francia

25 ottobre 2018 11:05

I genitori di Lafont litigano per la nazionale del numero uno della Fiorentina

19 settembre 2018 13:02

I francesi sicuri: "Convocate Lafont in nazionale"

29 agosto 2018 16:05

Anche Eysseric festeggia: "Campioni del mondo!". Intanto il suo futuro in viola resta in bilico...

15 luglio 2018 21:11

Dalla Francia, Corvino sta trattando Le Marchand, difensore mancino del Nizza in scandenza di contratto

14 giugno 2018 10:58

Dalla Francia: anche la Fiorentina su N’Koudou, ma lui preferisce la Premier League

09 gennaio 2018 12:19

Dalla Francia: Rudi Garcia soffia Dubois alla Fiorentina, c'è già l'accordo con il Marsiglia

16 dicembre 2017 13:41

Nazione, Dubois sarà un giocatore della Fiorentina. Due le soluzioni per il suo arrivo a Firenze

18 novembre 2017 08:15

Dalla Francia: il Paris Saint-Germain vuole Milinkovic Savic, ma Lotito chiede 100 milioni di euro

27 ottobre 2017 13:12

Dalla Francia: il Lione mette alla porta Yanga Mbiwa: la Fiorentina ci pensa, insieme ad altri tre club

16 agosto 2017 19:01

Dalla Francia, Karamoh vuole solo la Fioentina. Accordo trovato ma il Caen chiede 10 milioni

13 luglio 2017 10:31

Dalla Spagna, la Fiorentina ha contattato Blanc, rifiuto dell'allenatore alla possibilità della panchina viola

15 maggio 2017 17:11

In Francia sostengono che la Fiorentina voglia il capocannoniere della serie B francese Adama Niane

11 maggio 2017 18:04

Dalla Francia: viola di nuovo forti su Jordan Ferri del Lione

27 aprile 2017 14:56

Un anno dalla follia: il Bataclan riapre con Sting, la libertà non si piega

12 novembre 2016 16:30

In Francia confermano, Sirigu sarà il nuovo portiere della Fiorentina. L'indiscrezione...

19 aprile 2016 13:01

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