Notizie Francia Fiorentina

Ancora un Super Gudmundsson con l'Islanda. Assist per il gol del 2-2 contro la Francia
13 ottobre 2025 22:38
Frey si schiera con Acerbi: "Ho vissuto la stessa cosa nel 2008 quando ho deciso di lasciare la Nazionale"
08 giugno 2025 23:15
Germania-Francia in campo alle 15 per la Nations League: Gosens in panchina. Le formazioni ufficiali
08 giugno 2025 14:25
L'Italia perde a Milano 1-3 contro la Francia. Miracolo di Maignan su Kean, in campo mezz'ora
17 novembre 2024 22:50
L'Italia si ritrova al Parco dei Principi e domina la Francia, per Kean solo pochi minuti
06 settembre 2024 22:55
Kean: "E' bello tornare a vestire la maglia azzurra, Spalletti si aspetta molto, ora tocca a me"
04 settembre 2024 22:18
Beltran scatena la rumba, rissa con schiaffi e sputi al termine della partita con la Francia
03 agosto 2024 00:21
Olimpiadi: La Francia fa fuori l'Argentina, Beltran poco incisivo ma Palladino lo aspetta
02 agosto 2024 23:37
Euro2024: La Spagna è in finale con le magie di Yamal e Dani Olmo, altra delusione per Deschamps
09 luglio 2024 23:13
Euro 2024: l'Olanda elimina Montella e vola in semifinale dove affronterà l'Inghilterra
06 luglio 2024 23:35
La Francia rimanda a casa un giocatore perchè non ha smesso di fare il Ramadan. Tensione tra i calciatori
21 marzo 2024 19:43
Caos in Francia, Benzema accusato di essere legato al terrorismo da un Ministro. "Ritirate il Pallone d'Oro"
18 ottobre 2023 18:04
Frey rivela: "Sono stato fatto fuori dalla nazionale perché giocavo in Italia, Domenech odiava gli italiani"
14 settembre 2023 11:01
Dopo lo scandalo arbitrale contro l'Italia ed a favore della Francia, la Uefa inserisce il Var all'Europeo U21
23 giugno 2023 14:10
I francesi non hanno preso bene la sconfitta contro l'Argentina: Scontri violenti contro la polizia
19 dicembre 2022 14:52
Un marziano in Qatar, Messi fa doppietta, il giocatore più forte fa l'Argentina campione del mondo
18 dicembre 2022 19:16
Dall'Argentina, Nico Gonzalez invitato dall'Argentina in Qatar per vedere la finale contro la Francia
16 dicembre 2022 00:23
Marocco furioso scrive alla Fifa: "Ci mancano due rigori, avete favorito la Francia per la finale"
15 dicembre 2022 16:07
Un vergognoso Tuttosport dà 5 a Amrabat: "Non mostra potenzialità e fa entrata indegna su Mbappè"
15 dicembre 2022 11:59
Macron si complimenta con Amrabat: "Sei stato il miglior centrocampista del Mondiale"
15 dicembre 2022 00:08
Il Marocco ha giocato, la Francia ha segnato. In finale ci va Mbappè senza meritare la vittoria
14 dicembre 2022 22:05
Amrabat fa un grandissimo recupero su Mbappè, intervento ruba palla e il francese non si riprende
14 dicembre 2022 21:37
Amrabat infiamma la sfida con la Francia: "Mbappé non ci fa paura, hanno altri giocatori forti"
14 dicembre 2022 18:43
Il Marocco regala 10mila biglietti ai tifosi per trascinare Amrabat e compagni con la Francia
14 dicembre 2022 12:20
Ikonè: "Io e Mbappè, cresciuti insieme dai 6 anni, ci dividevano perchè insieme eravamo devastanti"
08 dicembre 2022 08:41
Atkinson massacrato dal Daily Mail risponde: "Ci sarà un motivo se Mbappé guadagna 200mln l'anno"
24 novembre 2022 13:06
Notizia tremenda per la Francia, Benzema si è fatto male e salta i mondiali. Torna a casa
19 novembre 2022 23:46
Nazione, cori discriminatori contro Commisso a Bergamo, ne parlano anche in Francia
04 ottobre 2022 09:58
Nazione, Ikoné lavora sodo per tornare al top: ora ci sono segnali incoraggianti
21 settembre 2022 08:53
Ikonè racconta: "Io e Mbappè abbiamo iniziato insieme, lui è contento di quello che sto facendo io"
14 aprile 2022 15:36
L'Equipe: "Ikonè ha sacrificato la Champions per la Fiorentina, non pensava di far panchina a Sottil"
14 marzo 2022 14:37
"In Francia non conoscono il progetto Fiorentina". Lo scontro tra Pradè e il giornalista francese
04 gennaio 2022 13:28
Ikonè: "Mbappè mi ha detto che ho scelto bene la Fiorentina. Per ora parlo con Google traduttore"
04 gennaio 2022 11:35
Alla scoperta di Ikonè, amico di infanzia di Mbappè, allenato dal papà di Kylian, ama il biliardo
24 dicembre 2021 11:56
I ladri in casa di Ikonè lo avvicinano sempre più verso la Fiorentina, vuole cambiare aria
08 dicembre 2021 16:46
"Tifosi della Lazio violenti e fascisti" vietata la trasferta dei tifosi biancocelesti a Marsiglia
02 novembre 2021 13:34
Dalla Francia, Mbappè verso l'addio? Leonardo studia le alternative: occhi su Dusan Vlahovic
16 ottobre 2021 14:10
Rabiot positivo al Covid, il giocatore della Juventus aveva rifiutato di farsi il vaccino
12 ottobre 2021 17:39
Tegola Milan, Olivier Giroud positivo al Covid. Il comunicato del club rossonero
02 settembre 2021 15:18
Tragedia nel campionato francese, si stacca e cade un faro, muore il guardiniere. La ricostruzione
21 dicembre 2020 01:11
FOTO e VIDEO, ecco la casa svaligiata di Ribery: "Adesso decido per la mia famiglia"
06 luglio 2020 14:49
Gravina: "Quando la Francia ha detto stop al campionato ho avuto paura per la Serie A. Serve la riforma"
15 giugno 2020 12:27
Bergonzi: "Serie A, ripresa difficile. E se un arbitro si ammala? Novità sul fuorigioco? Io lo lascerei così"
28 aprile 2020 18:25
Paura in Francia, un calciatore della Ligue 1 ricoverato in rianimazione per Covid 19 per l'aggravarsi delle sue condizioni
24 aprile 2020 13:24
Il medico del Reims si è suicidato. Era risultato positivo al test del Coronavirus
05 aprile 2020 22:23
Frey sul Coronavirus: "Italiani vanno applauditi. In Francia non ascoltano i segnali.."
16 marzo 2020 20:17
Mbappè ha i sintomi del Coronavirus, tampone per il campione francese, a breve i risultati
10 marzo 2020 22:49
Dei topi mettono KO la tecnologia in Francia, Nizza-Tolosa si gioca senza goal-line technology
22 dicembre 2019 16:44
Veretout: "I tifosi della Fiorentina non erano contenti del mio addio. Volevano tenermi"
20 novembre 2019 10:34
Euro 2020, ecco tutte le squadre qualificate alla fase finale e le fasce di sorteggio. L'Italia rischia di sfidare la Francia
20 novembre 2019 07:37
Ex presidente Hollande: "Ribery un po' brutale, ma è un grande. Spero che torni presto in Francia"
08 novembre 2019 12:25
"Non ho sofferto per il dolore della cicatrice, ma del giudizio della gente su di me. Ma grazie a quella..."
22 settembre 2019 13:22
La Nazione, Montella vorrebbe un portiere esperto per far crescere Lafont
21 giugno 2019 09:59
Firenze e le sue menti migliori in soccorso di Notre-Dame, così possono aiutare nella ricostruzione della meraviglia
16 aprile 2019 13:59
Frey: "Ho rischiato di morire tre settimane fa. Adesso voglio tornare a camminare..."
21 marzo 2019 15:59
Lo strano caso di Lafont: la Francia under 20 lo convoca, ma lui è ancora infortunato
15 marzo 2019 19:28
Caressa: "Lafont bravo con i piedi? Giochi a centrocampo. Nelle uscite non la prende mai"
03 dicembre 2018 00:09
Veretout super? Non per Deschamps: l'ex juventino non lo convoca in nazionale
08 novembre 2018 17:34
Dalla Francia, Veretout tra i pre convocati di Deschamps per la nazionale campione del mondo
31 ottobre 2018 00:40
La Nazione, tutti vogliono Veretout. In arrivo due offerte monstre dalla Francia
25 ottobre 2018 11:05
I genitori di Lafont litigano per la nazionale del numero uno della Fiorentina
19 settembre 2018 13:02
I francesi sicuri: "Convocate Lafont in nazionale"
29 agosto 2018 16:05
Anche Eysseric festeggia: "Campioni del mondo!". Intanto il suo futuro in viola resta in bilico...
15 luglio 2018 21:11
Dalla Francia, Corvino sta trattando Le Marchand, difensore mancino del Nizza in scandenza di contratto
14 giugno 2018 10:58
Dalla Francia: anche la Fiorentina su N’Koudou, ma lui preferisce la Premier League
09 gennaio 2018 12:19
Dalla Francia: Rudi Garcia soffia Dubois alla Fiorentina, c'è già l'accordo con il Marsiglia
16 dicembre 2017 13:41
Nazione, Dubois sarà un giocatore della Fiorentina. Due le soluzioni per il suo arrivo a Firenze
18 novembre 2017 08:15
Dalla Francia: il Paris Saint-Germain vuole Milinkovic Savic, ma Lotito chiede 100 milioni di euro
27 ottobre 2017 13:12
Dalla Francia: il Lione mette alla porta Yanga Mbiwa: la Fiorentina ci pensa, insieme ad altri tre club
16 agosto 2017 19:01
Dalla Francia, Karamoh vuole solo la Fioentina. Accordo trovato ma il Caen chiede 10 milioni
13 luglio 2017 10:31
Dalla Spagna, la Fiorentina ha contattato Blanc, rifiuto dell'allenatore alla possibilità della panchina viola
15 maggio 2017 17:11
In Francia sostengono che la Fiorentina voglia il capocannoniere della serie B francese Adama Niane
11 maggio 2017 18:04
Dalla Francia: viola di nuovo forti su Jordan Ferri del Lione
27 aprile 2017 14:56
Un anno dalla follia: il Bataclan riapre con Sting, la libertà non si piega
12 novembre 2016 16:30
In Francia confermano, Sirigu sarà il nuovo portiere della Fiorentina. L'indiscrezione...
19 aprile 2016 13:01
Archivio