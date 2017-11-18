Nazione, Dubois sarà un giocatore della Fiorentina. Due le soluzioni per il suo arrivo a Firenze
Per Leo Dubois, terzino destro del Nantes arrivano conferme. Secondo quanto racconta La Nazione il giocatore sarà un giocatore della Fiorentina. Per la formula e la tempistica ci sono due soluzioni. L...
Per Leo Dubois, terzino destro del Nantes arrivano conferme. Secondo quanto racconta La Nazione il giocatore sarà un giocatore della Fiorentina. Per la formula e la tempistica ci sono due soluzioni. La prima: portarlo subito a Firenze versando un indennizzino al club francese che per contratto potrebbe contare sulle prestazioni del giocatore fino a giugno. La seconda invece è quella di aspettare l’estate e ingaggiare a parametro zero Dubois, ma in questo modo offrendo al terzino un contratto più ricco economicamente, così da battere ogni tipo di concorrenza.
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