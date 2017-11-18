Nazione, Dubois sarà un giocatore della Fiorentina. Due le soluzioni per il suo arrivo a Firenze

Per Leo Dubois, terzino destro del Nantes arrivano conferme. Secondo quanto racconta La Nazione il giocatore sarà un giocatore della Fiorentina. Per la formula e la tempistica ci sono due soluzioni. L...

A cura di Redazione Labaroviola 18 novembre 2017 08:15

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