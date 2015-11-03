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Notizie Nantes Fiorentina

Di Marzio: "Como vuole chiudere oggi per il prestito di Ikoné. Fiorentina attende risposta del Nantes"

28 gennaio 2025 15:28

Pedullà annuncia: "Scatto in avanti del Como per Ikoné. Bologna e Nantes restano alla finestra"

27 gennaio 2025 13:13

Di Marzio: "Fiorentina, arriva dal Nantes l'offerta giusta per Ikone, ma il francese rifiuta"

24 gennaio 2025 23:26

Dalla Francia rivelano: "Ikoné in uscita dalla Fiorentina, il Nantes ha già inviato una proposta"

13 gennaio 2025 13:51

L'ex Fiorentina Lafont sotto accusa, il Burkina Faso smentisce: "Mai chiesto soldi per la Nazionale"

10 dicembre 2024 15:34

Dalla Francia, Nantes su Kouamè: Fiorentina potrebbe accettare offerta di prestito con riscatto a 10 milioni

11 agosto 2023 13:55

Maxime Lopez: "Voglio fare la carriera di Veretout, prima al Nantes, poi alla Fiorentina e poi alla Roma"

27 marzo 2023 16:10

I tifosi del Nantes provocano ancora la Juventus: "Da 27 anni club di imbrogli e trucchi...Juve m**da"

24 febbraio 2023 18:16

L'allenatore del Nantes sulla Juventus: "Se perdono sono ridicoli, devono vincere per la Champions"

23 febbraio 2023 11:07

Lafont: "Sono stato alla Fiorentina con Vlahovic, non giocava molto ma lavorava tantissimo"

22 febbraio 2023 16:53

Bonucci e la giustizia divina, dopo il "Stai seduto" gridato a Venuti, contro il Nantes si è alzato lui...

17 febbraio 2023 19:24

Tifosi del Nantes provocano la Juventus intonando il coro: "Serie B!". Bianconeri derisi dai francesi

17 febbraio 2023 15:32

Allegri si sfoga dopo deludente pareggio Juventus: "Dite solo ca**ate. Sempre avuto miglior attacco e difesa"

17 febbraio 2023 12:50

Dalla Francia: Kouamé nel mirino del Nantes. Club a lavoro: si tratta sul prestito con diritto di riscatto

29 luglio 2022 22:05

Meteora a Firenze, top in Francia. Lafont in corsa per il premio di miglior portiere della Ligue 1

04 maggio 2022 15:48

Addio a Lafont, la Fiorentina ha deciso di non riscattarlo, incassati 8 milioni. Resta al Nantes

30 aprile 2021 20:03

Ufficiale, il Nantes ha riscattato Lafont, alla Fiorentina 7,5 milioni, adesso ci può essere contro riscatto

29 aprile 2021 18:53

Lafont, tra il Nantes e il Marsiglia. Dalla sua cessione altri soldi per il calciomercato

17 aprile 2021 14:34

Nazione, la Fiorentina riscatterà Lafont dal Nantes, ma non per tenerlo. Interessa alla Roma

06 aprile 2021 13:55

Dall'Inghilterra, gli occhi della Premier League su Lafont, la Fiorentina ha deciso di cederlo

18 marzo 2021 12:31

Nazione, Lafont, il Nantes non lo riscatterà. A fine stagione tornerà alla Fiorentina poi nuova cessione

06 gennaio 2021 10:54

Mese prossimo novità importanti su Lafont. Su di lui anche un imporante società spagnola

27 dicembre 2020 14:02

Lafont: "Tornare alla Fiorentina non è il mio obiettivo, ma so che potrebbe capitare"

25 dicembre 2020 20:50

Il Nantes vuole riscattare Lafont, nelle casse della Fiorentina altri 7 milioni

18 dicembre 2020 13:50

Tatarusanu torna in Serie A. L'ex viola farà il secondo di Donnarumma al Milan

09 settembre 2020 14:45

Dalla Spagna, il Real Madrid vuole Lafont. La Fiorentina potrebbe interrompere il prestito al Nantes per venderlo

05 giugno 2020 15:29

Lafont nel mirino dei top club europei: il Nantes ha il diritto di riscatto ma l'ultima parola alla Fiorentina

25 aprile 2020 12:10

La rivincita di Dragowski, la porta della Fiorentina è sua. Lafont? Tesoretto viola, il suo valore...

14 aprile 2020 14:37

Nazione, Lafont resta nel mirino del Real Madrid. Ramadani tenta di portarlo nei blancos

31 marzo 2020 11:55

Dalla Spagna, il Real Madrid vuole Lafont. La Fiorentina prepara una maxi plusvalenza?

20 marzo 2020 16:15

La meravigliosa operazione della Fiorentina su Lafont, adesso il Real Madrid potrebbe portare una grande plusvalenza

13 febbraio 2020 18:35

Difesa Centrale, Zidane allenatore del Real Madrid ha richiesto Lafont per la prossima stagione

11 febbraio 2020 21:27

Gazzetta, l'agente di Pedro oggi è a Firenze. Addio a titolo definitivo? Tante le offerte per lui

08 gennaio 2020 11:11

Gazzetta, per Pedro prestito o cessione definitiva? Offerte da 13 mln: Nantes, Besiktas, Spal su di lui

31 dicembre 2019 11:59

Dabo vicino al rientro in Ligue 1, Nantes e Brest interessati al centrocampista viola

25 dicembre 2019 00:35

Lafont compie un errore, la Società del Nantes lo protegge, ma l'allenatore lo condanna

24 novembre 2019 13:21

Lafont protagonista assoluto in Francia, porta quasi sempre imbattuta e grandi parate. E la Fiorentina sorride...

04 ottobre 2019 13:23

I viola ci provano per Demme, potrebbe firmare un triennale a 2 milioni + bonus. L'alternativa resta Rongier

02 agosto 2019 09:58

CorSport, Rongier del Nantes è il regista perfetto per Montella. Le due società trattano. E la pista Badelj...

28 luglio 2019 10:19

Sfuma definitivamente l'arrivo di Miazga in viola. Il difensore passa al Reading. La formula..

24 luglio 2019 14:36

Se ne va anche Dabo, duello tra Nantes e Olympiacos per prenderlo. Cessione vicinissima

20 luglio 2019 00:34

Lafont: "Nuova città, nuovi obiettivi. FC Nantes andiamo!"

30 giugno 2019 20:53

Lafont se ne va, prestito biennale al Nantes con diritto di riscatto a 9 milioni. I dettagli

28 giugno 2019 20:42

Caso Sala, si vede il corpo di un uomo nell'aereo ritrovato in fondo al mare. Le ultime

04 febbraio 2019 14:29

Caso Emiliano Sala, trovata in fondo al mare la fusoliera. Non c'è traccia dei corpi

04 febbraio 2019 01:26

Ufficiale, Eysseric è un giocatore del Nantes. Prestito con diritto di riscatto, le cifre

31 gennaio 2019 11:04

Eysseric se ne va, ceduto al Nantes in prestito con diritto di riscatto. Il prezzo fissato...

29 gennaio 2019 14:16

Secondo la polizia Sala potrebbe essere ancora vivo in una scialuppa di salvataggio

23 gennaio 2019 13:02

È scomparso l'aereo di Sala che lo stava portando a Cardiff, ricerche vane fino ad ora

22 gennaio 2019 13:24

Eysseric potrebbe tornare a giocare in Ligue 1. La situazione...

12 giugno 2018 11:32

Nazione, Dubois sarà un giocatore della Fiorentina. Due le soluzioni per il suo arrivo a Firenze

18 novembre 2017 08:15

Chi è Leo Dubois, il terzino destro del Nantes nel mirino della Fiorentina. 23 anni, un contratto in scadenza...

17 novembre 2017 11:39

Nazione, Bruno Gaspar verso lo Shakhtar, Dubois alla Fiorentina, Cagliari su Sanchez e Pescara su Hagi

17 novembre 2017 11:08

Ranieri: "Tatarusanu un pilastro per il Nantes, se abbiamo la miglior difesa lo dobbiamo a lui..."

31 ottobre 2017 12:39

Ranieri: "Ho richiesto espressamente Tatarusanu. Vogliamo giocare all'italiana ma anche far divertire"

10 ottobre 2017 12:39

Tatarusanu: "Firenze? Cambiare è normale, io non la rimpiango. Meglio il Nantes, qui ci sono ottime condizioni"

25 agosto 2017 14:34

Ex Nantes Keseru: "Tata, che affare. Forte in campo e leader nello spogliatoio, al Nantes..."

03 agosto 2017 14:44

Tatarusanu scherza sui tifosi viola: "Adesso spero abbiano imparato come si pronuncia il mio nome"

28 luglio 2017 17:17

Dalla Francia: oggi la firma di Tatarusanu con il Nantes

27 luglio 2017 12:18

Tatarusanu è in Francia per firmare con il Nantes, sarà il nuovo portiere del club francese allenato da Ranieri

25 luglio 2017 23:14

Paulo Sousa snobbato anche dal Nantes, vicino l'accordo con Ranieri

12 giugno 2017 23:45

Ricordate Sergio Conceiçao? In Francia lo accostano alla panchina della Fiorentina..

26 aprile 2017 13:08

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