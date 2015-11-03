Notizie Nantes Fiorentina

Di Marzio: "Como vuole chiudere oggi per il prestito di Ikoné. Fiorentina attende risposta del Nantes"
28 gennaio 2025 15:28
Pedullà annuncia: "Scatto in avanti del Como per Ikoné. Bologna e Nantes restano alla finestra"
27 gennaio 2025 13:13
Di Marzio: "Fiorentina, arriva dal Nantes l'offerta giusta per Ikone, ma il francese rifiuta"
24 gennaio 2025 23:26
Dalla Francia rivelano: "Ikoné in uscita dalla Fiorentina, il Nantes ha già inviato una proposta"
13 gennaio 2025 13:51
L'ex Fiorentina Lafont sotto accusa, il Burkina Faso smentisce: "Mai chiesto soldi per la Nazionale"
10 dicembre 2024 15:34
Dalla Francia, Nantes su Kouamè: Fiorentina potrebbe accettare offerta di prestito con riscatto a 10 milioni
11 agosto 2023 13:55
Maxime Lopez: "Voglio fare la carriera di Veretout, prima al Nantes, poi alla Fiorentina e poi alla Roma"
27 marzo 2023 16:10
I tifosi del Nantes provocano ancora la Juventus: "Da 27 anni club di imbrogli e trucchi...Juve m**da"
24 febbraio 2023 18:16
L'allenatore del Nantes sulla Juventus: "Se perdono sono ridicoli, devono vincere per la Champions"
23 febbraio 2023 11:07
Lafont: "Sono stato alla Fiorentina con Vlahovic, non giocava molto ma lavorava tantissimo"
22 febbraio 2023 16:53
Bonucci e la giustizia divina, dopo il "Stai seduto" gridato a Venuti, contro il Nantes si è alzato lui...
17 febbraio 2023 19:24
Tifosi del Nantes provocano la Juventus intonando il coro: "Serie B!". Bianconeri derisi dai francesi
17 febbraio 2023 15:32
Allegri si sfoga dopo deludente pareggio Juventus: "Dite solo ca**ate. Sempre avuto miglior attacco e difesa"
17 febbraio 2023 12:50
Dalla Francia: Kouamé nel mirino del Nantes. Club a lavoro: si tratta sul prestito con diritto di riscatto
29 luglio 2022 22:05
Meteora a Firenze, top in Francia. Lafont in corsa per il premio di miglior portiere della Ligue 1
04 maggio 2022 15:48
Addio a Lafont, la Fiorentina ha deciso di non riscattarlo, incassati 8 milioni. Resta al Nantes
30 aprile 2021 20:03
Ufficiale, il Nantes ha riscattato Lafont, alla Fiorentina 7,5 milioni, adesso ci può essere contro riscatto
29 aprile 2021 18:53
Lafont, tra il Nantes e il Marsiglia. Dalla sua cessione altri soldi per il calciomercato
17 aprile 2021 14:34
Nazione, la Fiorentina riscatterà Lafont dal Nantes, ma non per tenerlo. Interessa alla Roma
06 aprile 2021 13:55
Dall'Inghilterra, gli occhi della Premier League su Lafont, la Fiorentina ha deciso di cederlo
18 marzo 2021 12:31
Nazione, Lafont, il Nantes non lo riscatterà. A fine stagione tornerà alla Fiorentina poi nuova cessione
06 gennaio 2021 10:54
Mese prossimo novità importanti su Lafont. Su di lui anche un imporante società spagnola
27 dicembre 2020 14:02
Lafont: "Tornare alla Fiorentina non è il mio obiettivo, ma so che potrebbe capitare"
25 dicembre 2020 20:50
Il Nantes vuole riscattare Lafont, nelle casse della Fiorentina altri 7 milioni
18 dicembre 2020 13:50
Tatarusanu torna in Serie A. L'ex viola farà il secondo di Donnarumma al Milan
09 settembre 2020 14:45
Dalla Spagna, il Real Madrid vuole Lafont. La Fiorentina potrebbe interrompere il prestito al Nantes per venderlo
05 giugno 2020 15:29
Lafont nel mirino dei top club europei: il Nantes ha il diritto di riscatto ma l'ultima parola alla Fiorentina
25 aprile 2020 12:10
La rivincita di Dragowski, la porta della Fiorentina è sua. Lafont? Tesoretto viola, il suo valore...
14 aprile 2020 14:37
Nazione, Lafont resta nel mirino del Real Madrid. Ramadani tenta di portarlo nei blancos
31 marzo 2020 11:55
Dalla Spagna, il Real Madrid vuole Lafont. La Fiorentina prepara una maxi plusvalenza?
20 marzo 2020 16:15
La meravigliosa operazione della Fiorentina su Lafont, adesso il Real Madrid potrebbe portare una grande plusvalenza
13 febbraio 2020 18:35
Difesa Centrale, Zidane allenatore del Real Madrid ha richiesto Lafont per la prossima stagione
11 febbraio 2020 21:27
Gazzetta, l'agente di Pedro oggi è a Firenze. Addio a titolo definitivo? Tante le offerte per lui
08 gennaio 2020 11:11
Gazzetta, per Pedro prestito o cessione definitiva? Offerte da 13 mln: Nantes, Besiktas, Spal su di lui
31 dicembre 2019 11:59
Dabo vicino al rientro in Ligue 1, Nantes e Brest interessati al centrocampista viola
25 dicembre 2019 00:35
Lafont compie un errore, la Società del Nantes lo protegge, ma l'allenatore lo condanna
24 novembre 2019 13:21
Lafont protagonista assoluto in Francia, porta quasi sempre imbattuta e grandi parate. E la Fiorentina sorride...
04 ottobre 2019 13:23
I viola ci provano per Demme, potrebbe firmare un triennale a 2 milioni + bonus. L'alternativa resta Rongier
02 agosto 2019 09:58
CorSport, Rongier del Nantes è il regista perfetto per Montella. Le due società trattano. E la pista Badelj...
28 luglio 2019 10:19
Sfuma definitivamente l'arrivo di Miazga in viola. Il difensore passa al Reading. La formula..
24 luglio 2019 14:36
Se ne va anche Dabo, duello tra Nantes e Olympiacos per prenderlo. Cessione vicinissima
20 luglio 2019 00:34
Lafont: "Nuova città, nuovi obiettivi. FC Nantes andiamo!"
30 giugno 2019 20:53
Lafont se ne va, prestito biennale al Nantes con diritto di riscatto a 9 milioni. I dettagli
28 giugno 2019 20:42
Caso Sala, si vede il corpo di un uomo nell'aereo ritrovato in fondo al mare. Le ultime
04 febbraio 2019 14:29
Caso Emiliano Sala, trovata in fondo al mare la fusoliera. Non c'è traccia dei corpi
04 febbraio 2019 01:26
Ufficiale, Eysseric è un giocatore del Nantes. Prestito con diritto di riscatto, le cifre
31 gennaio 2019 11:04
Eysseric se ne va, ceduto al Nantes in prestito con diritto di riscatto. Il prezzo fissato...
29 gennaio 2019 14:16
Secondo la polizia Sala potrebbe essere ancora vivo in una scialuppa di salvataggio
23 gennaio 2019 13:02
È scomparso l'aereo di Sala che lo stava portando a Cardiff, ricerche vane fino ad ora
22 gennaio 2019 13:24
Eysseric potrebbe tornare a giocare in Ligue 1. La situazione...
12 giugno 2018 11:32
Nazione, Dubois sarà un giocatore della Fiorentina. Due le soluzioni per il suo arrivo a Firenze
18 novembre 2017 08:15
Chi è Leo Dubois, il terzino destro del Nantes nel mirino della Fiorentina. 23 anni, un contratto in scadenza...
17 novembre 2017 11:39
Nazione, Bruno Gaspar verso lo Shakhtar, Dubois alla Fiorentina, Cagliari su Sanchez e Pescara su Hagi
17 novembre 2017 11:08
Ranieri: "Tatarusanu un pilastro per il Nantes, se abbiamo la miglior difesa lo dobbiamo a lui..."
31 ottobre 2017 12:39
Ranieri: "Ho richiesto espressamente Tatarusanu. Vogliamo giocare all'italiana ma anche far divertire"
10 ottobre 2017 12:39
Tatarusanu: "Firenze? Cambiare è normale, io non la rimpiango. Meglio il Nantes, qui ci sono ottime condizioni"
25 agosto 2017 14:34
Ex Nantes Keseru: "Tata, che affare. Forte in campo e leader nello spogliatoio, al Nantes..."
03 agosto 2017 14:44
Tatarusanu scherza sui tifosi viola: "Adesso spero abbiano imparato come si pronuncia il mio nome"
28 luglio 2017 17:17
Dalla Francia: oggi la firma di Tatarusanu con il Nantes
27 luglio 2017 12:18
Tatarusanu è in Francia per firmare con il Nantes, sarà il nuovo portiere del club francese allenato da Ranieri
25 luglio 2017 23:14
Paulo Sousa snobbato anche dal Nantes, vicino l'accordo con Ranieri
12 giugno 2017 23:45
Ricordate Sergio Conceiçao? In Francia lo accostano alla panchina della Fiorentina..
26 aprile 2017 13:08
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