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Ufficiale, Eysseric è un giocatore del Nantes. Prestito con diritto di riscatto, le cifre

ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Valentin Eysseric (classe 92’) all’ FC Nantes.Questo il comunica...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 gennaio 2019 11:04
Ufficiale, Eysseric è un giocatore del Nantes. Prestito con diritto di riscatto, le cifre - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
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ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Valentin Eysseric (classe 92’) all’ FC Nantes.

Questo il comunicato della società viola, il riscatto, secondo quanto raccolto, dovrebbe essere di 3,5 milioni di euro.

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