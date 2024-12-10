L'ex Fiorentina Lafont sotto accusa, il Burkina Faso smentisce: "Mai chiesto soldi per la Nazionale"

L'ex Fiorentina è stato accusato di richieste economiche per giocare con la nazionale burkinabé. La Federazione: "Speculazioni infondate

L'ex portiere franco-burkinabè della Fiorentina, oggi capitano e portiere del Nantes, Alban Lafont, è finito al centro di un caso. Il giocatore è stato accusato di aver avanzato richieste economiche alla Federazione del Burkina Faso come condizione per rappresentare la nazionale africana. Tuttavia, la Federazione ha successivamente smentito tali accuse: "La FBF deplora le affermazioni e le speculazioni infondate che si diffondono e che danneggiano la sua immagine, quella di Alban Lafont e della sua famiglia. Nessuno ignora le qualità di questo giocatore, che potrebbe essere convocato dalla FBF come qualunque altro giocatore con doppia nazionalità per difendere i colori del Burkina Faso.

Convinti che la Nazionale del Burkina Faso rimanga aperta ad ogni Burkinabè capace di apportarle un valore aggiunto, ci riserviamo di seguire e stabilire, se necessario, un contatto con tutti i calciatori di talento che soddisferanno le condizioni di selezione per gli Stalloni. Il Comitato Esecutivo tiene a rassicurare l'opinione pubblica sul fatto che il giocatore Alban Lafont non ha mai preteso alcuna somma di denaro per unirsi alla Nazionale. La FBF afferma inoltre di non aver mai condizionato l'inserimento del giocatore con alcuna proposta finanziaria".

Tegola per il Napoli di Conte: infortunio al ginocchio per Kvara. A rischio per la Fiorentina

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