Tegola per il Napoli di Conte: infortunio al ginocchio per Kvara. A rischio per la Fiorentina

Tegola Kvaratskhelia per il Napoli. L'attaccante azzurro si è infortunato dopo uno scontro di gioco rimediato durante la partita di campionato con la Lazio. Il giocatore georgiano ha riportato un trau...

Tegola Kvaratskhelia per il Napoli. L'attaccante azzurro si è infortunato dopo uno scontro di gioco rimediato durante la partita di campionato con la Lazio. Il giocatore georgiano ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro e dagli esami strumentali è emersa la presenza di una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Durante il match di domenica contro la Lazio, in seguito ad un contrasto di gioco, Khvicha Kvaratskhelia ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro. Oggi il calciatore azzurro si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale. Kvaratskhelia ha già cominciato l'iter riabilitativo.

CASSANO: “PALLADINO HA AVUTO IL CORAGGIO DI METTERE FUORI BIRAGHI. HA DATO ANCHE UN SEGNALE A KEAN”

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