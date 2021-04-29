Ufficiale, il Nantes ha riscattato Lafont, alla Fiorentina 7,5 milioni, adesso ci può essere contro riscatto

Arriva il riscatto del Nantes per Lafont, il portiere francese classe 99 della Fiorentina in prestito, adesso la società viola può contro riscattarlo

Adesso è ufficiale, il club francese del Nantes ha annunciato, attraverso il proprio profilo Twitter, di aver riscattato Alban Lafont, il portiere francese classe 99 della Fiorentina. Dopo due anni tra i pali del Nantes arriva dunque il riscatto fissato a 7,5 milioni di euro che entrano nelle casse della società viola

Queste le parole di Lafont dopo la firma sul contratto: "Una grande dimostrazione di fiducia, sono molto felice di questa scelta. È un segno che sto facendo un buon lavoro e che il Club conta su di me. È il mio turno di ricambiare dimostrando un un po' di più ogni giorno in campo. L'allenatore mi ha nominato capitano della squadra, sono orgoglioso. Spero davvero che il meglio debba ancora venire. Voglio portare la mia esperienza, quello che sono stato in grado di acquisire in tutti questi anni, soprattutto qui a Nantes. Voglio salire al vertice ". Adesso la società viola, per 3,5 milioni, può procedere al contro riscatto.

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