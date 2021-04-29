Dal centro sportivo, Iachini arrivato alle 6 del mattino per iniziare a lavorare. Si torna a Moena?

Beppe Iachini sul pezzo, il tecnico della Fiorentina arriva al centro sportivo viola di primissima mattina. Intanto si lavora al ritiro estivo

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, è iniziata presto la giornata di Beppe Iachini al centro sportivo della Fiorentina, il tecnico viola è arrivato ai campini alle 6 del mattino, nonostante la seduta era previsa solo alle 10.30. Intanto domani una spedizione della società gigliata andrà in Trentino, più precisamente e Moena, sede storica del ritiro della Fiorentina in estate, per verificare le strutture in cui la squadra deve lavorare a luglio.

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