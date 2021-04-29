Labaro Viola

Dal centro sportivo, Iachini arrivato alle 6 del mattino per iniziare a lavorare. Si torna a Moena?

Beppe Iachini sul pezzo, il tecnico della Fiorentina arriva al centro sportivo viola di primissima mattina. Intanto si lavora al ritiro estivo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 aprile 2021 15:33
Dal centro sportivo, Iachini arrivato alle 6 del mattino per iniziare a lavorare. Si torna a Moena? -
Radio
Fiorentina
Moena
Iachini
Campini
Radio Bruno
Condividi

Firenze, stadio Artemio Franchi, 08.02.2020, Fiorentina-Atalanta, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, è iniziata presto la giornata di Beppe Iachini al centro sportivo della Fiorentina, il tecnico viola è arrivato ai campini alle 6 del mattino, nonostante la seduta era previsa solo alle 10.30. Intanto domani una spedizione della società gigliata andrà in Trentino, più precisamente e Moena, sede storica del ritiro della Fiorentina in estate, per verificare le strutture in cui la squadra deve lavorare a luglio.

LA STORIA DI SPALLUTO, IL BOMBER CHE HA PORTATO LA PRIMAVERA DELLA FIORENTINA AL TRIONFO

https://www.labaroviola.com/la-storia-di-spalluto-alla-fiorentina-a-firenze-da-5-anni-a-gennaio-ha-rifiutato-di-andar-via/138540/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok