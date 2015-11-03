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Notizie Campini Fiorentina

Fiorentina al Padovani durante il restyling del Franchi: perplessità da parte del Rugby Firenze

16 giugno 2023 09:28

TGR Rai Toscana, venerdì Gattuso a Firenze. Parlerà di mercato con Barone e Pradè

31 maggio 2021 17:59

Dal centro sportivo, Iachini arrivato alle 6 del mattino per iniziare a lavorare. Si torna a Moena?

29 aprile 2021 15:33

Dal centro sportivo, Fiorentina con il 3-5-2. Torna Biraghi, dubbio Borja. Fuori Callejon

05 gennaio 2021 19:52

Dai campini, Callejon e Vlahovic in panchina. 3-5-2, Lirola al posto di Chiesa e Amrabat ancora regista

14 ottobre 2020 19:31

Commisso torna ai campini. Incontro con la squadra viola. Tutte le foto dell'incontro

17 settembre 2020 12:31

Di Marzio, incontro ai campini tra Lucci e Pradè, la Fiorentina vuole Florenzi. Le ultime

03 luglio 2020 14:01

FOTO e VIDEO, Ribery prende in giro Vlahovic, non lo trova all'alba ai campini e al suo arrivo...

12 giugno 2020 11:33

VIDEO, Ribery segna un gol bellissimo in allenamento nella partitella finale. All'incrocio a giro da fuori area

24 ottobre 2019 18:14

Nazione: ok nuovo centro sportivo, ma la Fiorentina non abbandona i campini

24 ottobre 2019 10:10

Quale sarà il futuro dei "campini"? La convenzione con la Fiorentina scadrà nel 2022

10 ottobre 2019 12:00

Tweet Fiorentina ADV è con la squadra. Ecco il messaggio e la foto

09 febbraio 2018 12:35

Campini: arriva la visita di Andrea Della Valle alla squadra viola!

09 febbraio 2018 12:19

VIDEO, Sportiello si immerge nell'acqua ghiacciata e Chiesa, Cerofolini e Olivera se la ridono

14 dicembre 2017 12:53

Campini, il comune approva il progetto e saranno ampliati. Ecco tutti i miglioramenti...

26 giugno 2017 19:02

La Fiorentina ha presentato a maggio il progetto per il centro sportivo per le giovanili. Ma dal comune...

10 ottobre 2016 16:46

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