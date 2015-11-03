Notizie Campini Fiorentina

Fiorentina al Padovani durante il restyling del Franchi: perplessità da parte del Rugby Firenze
16 giugno 2023 09:28
TGR Rai Toscana, venerdì Gattuso a Firenze. Parlerà di mercato con Barone e Pradè
31 maggio 2021 17:59
Dal centro sportivo, Iachini arrivato alle 6 del mattino per iniziare a lavorare. Si torna a Moena?
29 aprile 2021 15:33
Dal centro sportivo, Fiorentina con il 3-5-2. Torna Biraghi, dubbio Borja. Fuori Callejon
05 gennaio 2021 19:52
Dai campini, Callejon e Vlahovic in panchina. 3-5-2, Lirola al posto di Chiesa e Amrabat ancora regista
14 ottobre 2020 19:31
Commisso torna ai campini. Incontro con la squadra viola. Tutte le foto dell'incontro
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Di Marzio, incontro ai campini tra Lucci e Pradè, la Fiorentina vuole Florenzi. Le ultime
03 luglio 2020 14:01
FOTO e VIDEO, Ribery prende in giro Vlahovic, non lo trova all'alba ai campini e al suo arrivo...
12 giugno 2020 11:33
VIDEO, Ribery segna un gol bellissimo in allenamento nella partitella finale. All'incrocio a giro da fuori area
24 ottobre 2019 18:14
Nazione: ok nuovo centro sportivo, ma la Fiorentina non abbandona i campini
24 ottobre 2019 10:10
Quale sarà il futuro dei "campini"? La convenzione con la Fiorentina scadrà nel 2022
10 ottobre 2019 12:00
Tweet Fiorentina ADV è con la squadra. Ecco il messaggio e la foto
09 febbraio 2018 12:35
Campini: arriva la visita di Andrea Della Valle alla squadra viola!
09 febbraio 2018 12:19
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14 dicembre 2017 12:53
Campini, il comune approva il progetto e saranno ampliati. Ecco tutti i miglioramenti...
26 giugno 2017 19:02
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